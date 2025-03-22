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В Турции арестовывают сотни людей
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В Турции арестовывают сотни людей

Нетаньяху дал приказ: Израиль атакует Ливан

15:14 251

Армия Израиля получила приказ атаковать десятки целей в Ливане в ответ на утренний обстрел северной части еврейского государства.

Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«В ответ на ракетный обстрел Израиля сегодня утром премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац приказали Армии обороны Израиля действовать решительно против десятков террористических объектов в Ливане», - говорится в сообщении.

В канцелярии возложили ответственность за происходящее на ливанские власти.

Одновременно с этим заявлением армия Израиля сообщила, что начала серию ударов по объектам вооруженных формирований «Хезболлы» на юге Ливана.

За несколько часов до этого израильские военные впервые с ноября 2024 года зафиксировали обстрел северных районов страны, перехватив по меньшей мере три снаряда. Огонь велся с территории Ливана. Министр обороны Кац возложил ответственность за случившееся на ливанское правительство и сообщил, что приказал армии принять ответные меры.

А президент Ливана генерал Джозеф Аун осудил попытки вовлечь его страну в новую военную эскалацию на южной границе, потребовав провести расследование инцидента с обстрелом израильской территории.

Президент дал указание командующему армией генералу Рудольфу Хейкалю принять меры по обеспечению безопасности гражданского населения.

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