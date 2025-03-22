Журналисты «Голоса Америки» подали в суд на Трампа

Журналисты «Голоса Америки» и их профсоюзы подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа, заявив, что закрытие информагентств, которые финансируются США, нарушает право работников на свободу слова. Об этом сообщает Reuters.

На прошлой неделе сообщалось, что значительное число сотрудников американской международной ТРК «Голос Америки» было отправлено в «административный» отпуск, что может означать фактическое прекращение работы вещателя.