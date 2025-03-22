Журналисты «Голоса Америки» подали в суд на Трампа
Журналисты «Голоса Америки» и их профсоюзы подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа, заявив, что закрытие информагентств, которые финансируются США, нарушает право работников на свободу слова. Об этом сообщает Reuters.
На прошлой неделе сообщалось, что значительное число сотрудников американской международной ТРК «Голос Америки» было отправлено в «административный» отпуск, что может означать фактическое прекращение работы вещателя.
Согласно жалобе журналистов, поданной в федеральный суд Нью-Йорка, эти действия нарушают Первую поправку к Конституции и законы, согласно которым Конгресс уполномочил и финансировал «Голос Америки».
Иск требует от суда отменить решение о закрытии Агентства глобальных медиа США, которое финансирует «Голос Америки», «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» и «Радио Свободная Азия».
Закрытие агентства является частью широкомасштабной кампании президента Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска по сокращению федерального правительства, которое, по их словам, тратит деньги американских налогоплательщиков на цели, не отвечающие интересам США.