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Экрема Имамоглу допрашивали пять часов
Новость дня
Экрема Имамоглу допрашивали пять часов

Захарова пригрозила Киеву

15:34 1778

Россия оставляет за собой «право на ответ», в том числе симметричный, на атаки энергетических объектов, несмотря на «договоренность об отказе» от подобных ударов, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она отметила атаки российских энергообъектов, в частности ГИС «Суджа», и удары по гражданской инфраструктуре. «Подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира. Как и в 2022 году, в ход опять пущены провокации с целью сорвать переговорный процесс», — утверждает Захарова.

18 марта в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин согласился на 30-дневное прекращение ударов по украинским энергообъектам. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает отказ от атак энергетики. После разговора с Трампом 19 марта он сообщил о готовности Украины к этому.

Экрема Имамоглу допрашивали пять часов
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