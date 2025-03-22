Захарова пригрозила Киеву

Россия оставляет за собой «право на ответ», в том числе симметричный, на атаки энергетических объектов, несмотря на «договоренность об отказе» от подобных ударов, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она отметила атаки российских энергообъектов, в частности ГИС «Суджа», и удары по гражданской инфраструктуре. «Подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира. Как и в 2022 году, в ход опять пущены провокации с целью сорвать переговорный процесс», — утверждает Захарова.

18 марта в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин согласился на 30-дневное прекращение ударов по украинским энергообъектам. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает отказ от атак энергетики. После разговора с Трампом 19 марта он сообщил о готовности Украины к этому.