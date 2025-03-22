Комплимент Путину от Уиткоффа: «очень умный», как все экс-сотрудники КГБ
Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф считает президента РФ Владимира Путина «очень умным», как любого бывшего сотрудника КГБ.
Об этом он сказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Путин очень умный», - заявил Уиткофф.
«…Раньше в КГБ шли только умнейшие люди в стране. Он суперумный, ок? Если вы не хотите ставить ему это в заслугу, ладно, ничего страшного. Но я ставлю ему это в заслугу», - добавил он.
Уиткофф пояснил Карлсону, что он так ответил на вопрос чиновника из администрации президента США Дональда Трампа.