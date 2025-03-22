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Экрема Имамоглу допрашивали пять часов
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Экрема Имамоглу допрашивали пять часов

Комплимент Путину от Уиткоффа: «очень умный», как все экс-сотрудники КГБ

15:59 1010

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф считает президента РФ Владимира Путина «очень умным», как любого бывшего сотрудника КГБ.

Об этом он сказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Путин очень умный», - заявил Уиткофф.

«…Раньше в КГБ шли только умнейшие люди в стране. Он суперумный, ок? Если вы не хотите ставить ему это в заслугу, ладно, ничего страшного. Но я ставлю ему это в заслугу», - добавил он.

Уиткофф пояснил Карлсону, что он так ответил на вопрос чиновника из администрации президента США Дональда Трампа.

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