Комплимент Путину от Уиткоффа: «очень умный», как все экс-сотрудники КГБ

Об этом он сказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Путин очень умный», - заявил Уиткофф.

«…Раньше в КГБ шли только умнейшие люди в стране. Он суперумный, ок? Если вы не хотите ставить ему это в заслугу, ладно, ничего страшного. Но я ставлю ему это в заслугу», - добавил он.

Уиткофф пояснил Карлсону, что он так ответил на вопрос чиновника из администрации президента США Дональда Трампа.