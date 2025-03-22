$26 миллиардов, чтобы спасти лиру

Центральный банк Турции для поддержания курса лиры, которую лихорадит после сообщений о задержании мэра Стамбула Экрема Имамоглу, за три дня провел интервенции на $26 миллиардов, передает Habertürk.

«Доллар завершил эту насыщенную событиями неделю с ростом на 3,2% по отношению к турецкой валюте — лире. Ограничением роста стали меры, предпринятые Центральным банком Турции», — говорится в сообщении.

Отметим, что в среду, 19 марта, после задержания нескольких десятков человек, в том числе и мэра Стамбула, американский доллар вырос на 11% по отношению к турецкой лире - за него давали более 41 лиры. После интервенции ЦБ курс турецкой валюты во второй половине дня 19 марта стабилизировался, опустившись ниже отметки в 39 лир за $1.