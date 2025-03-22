Трамп с Путиным. А с кем народ?

Джеймс Линдси, вице-президент влиятельного Совета по международным отношениям США, подметил одну любопытную тенденцию. Он пишет, что «чем больше публика видит результаты политики Дональда Трампа, тем меньше они ей нравятся». Это, если говорить о внешней политике администрации, прежде всего касается курса в отношении Украины. На этой неделе служба Gallup опубликовала результаты свежего опроса общественного мнения. Людям был задан простой вопрос: «США делают слишком много, чтобы помочь Украине или этого недостаточно?». 46 процентов ответили, что этой помощи недостаточно. Это, отмечает Gallup, на 16 процентов больше, чем в минувшем декабре, когда прошел последний опрос, и самый высокий показатель за все время войны. 30 процентов сказали, что помощи слишком много, и это на 7 процентов меньше, чем в декабре.

Этот опрос был сделан вскоре после скандальной перебранки в Овальном кабинете Белого дома между Зеленским и Трампом. После этого 53 процента опрошенных заявили, что они поддерживают помощь Украине с тем, чтобы она смогла отвоевать захваченные территории. Любопытная цифра: граждане считают, что Киев должен добиться этой цели, даже если это ведет к продолжению военных действий. Сейчас 45 процентов хотели бы, чтобы война закончилась как можно быстрее, но это на 5 процентов меньше, чем в декабре. Результаты опроса, совершенно очевидно, идут вразрез с заявлениями и устремлениями американского президента. Другая организация, More in Common U.S., установила, что изменение отношения администрации к европейским государствам вредит имиджу Америки. Большинство американцев считают Францию, Германию и Великобританию союзниками США. А в указанных странах большинство больше не считает Америку союзником. Поразительные результаты, которые многим могут показаться шокирующими, обнародовал The Chicago Council on Global Affairs. По этому опросу 56 процентов американцев согласны с тем, чтобы США и члены НАТО отправили в Украину войска. За такую отправку выступают даже республиканцы в пропорциях 44 против 34. И это также не «бьется» с заверениями Трампа о том, что «американский сапог не ступит на украинскую землю», и противоречит сложившемуся мнению, будто граждане США не хотят посылать солдат в Украину.

Впрочем, многие эксперты призывают не делать окончательных выводов и внимательно следить за этими цифрами, поскольку ситуация динамично развивается. И многое зависит от того, как сформулирован вопрос. Так, если бы людей спросили, хотят ли они, чтобы США отправили значительное число военных, что могло бы спровоцировать войну с Россией, они, конечно, замахали бы руками. Но вот другие цифры, возможно, останутся незыблемыми по мере продолжения наметившегося курса Трампа. По данным Chicago Council, лишь 39 процентов считают, что президент одинаково относится к России и Украине. 55 процентов респондентов убеждены, что он явно потворствует России. То же самое говорят и результаты опроса Quinnipiac University: 61 процент говорит, что Трамп недостаточно тверд по отношению к России. А, как пишет Washington Post, опросы показывают, что большинство американцев приняло сторону Зеленского в конфликте с Трампом и параллельно видят участие своего президента в прекращении войны в Украине как худшее по исполнению из всех дел Трампа. Ведущее столичное издание отмечает, что подавляющее большинство читателей, которые присылают в газету письма, считают, что президент США совершенно очевидно занял сторону Владимира Путина, и его рецепты урегулирования конфликта не отвечают интересам Украины.