Трамп с Путиным. А с кем народ?

Этот опрос был сделан вскоре после скандальной перебранки в Овальном кабинете Белого дома между Зеленским и Трампом. После этого 53 процента опрошенных заявили, что они поддерживают помощь Украине с тем, чтобы она смогла отвоевать захваченные территории. Любопытная цифра: граждане считают, что Киев должен добиться этой цели, даже если это ведет к продолжению военных действий. Сейчас 45 процентов хотели бы, чтобы война закончилась как можно быстрее, но это на 5 процентов меньше, чем в декабре.

Результаты опроса, совершенно очевидно, идут вразрез с заявлениями и устремлениями американского президента.

Другая организация, More in Common U.S., установила, что изменение отношения администрации к европейским государствам вредит имиджу Америки. Большинство американцев считают Францию, Германию и Великобританию союзниками США. А в указанных странах большинство больше не считает Америку союзником.

Поразительные результаты, которые многим могут показаться шокирующими, обнародовал The Chicago Council on Global Affairs. По этому опросу 56 процентов американцев согласны с тем, чтобы США и члены НАТО отправили в Украину войска. За такую отправку выступают даже республиканцы в пропорциях 44 против 34. И это также не «бьется» с заверениями Трампа о том, что «американский сапог не ступит на украинскую землю», и противоречит сложившемуся мнению, будто граждане США не хотят посылать солдат в Украину.