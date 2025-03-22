Русские летят на переговоры с Америкой с «боевым» настроем

Российская делегация направляется на переговоры с коллегами из США в Эр-Рияде с «боевым и конструктивным» настроем, заявил председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин.

Российскую делегацию возглавят советник директора ФСБ Сергей Беседа и Карасин.

В интервью телеканалу «Звезда» Карасин отметил, что не рассчитывает на разрешение всех вопросов касательно урегулирования отношений между Москвой и Вашингтоном, однако верит, что в некоторых аспектах стороны смогут прийти к соглашению.

«Прежде всего у нас есть один вопрос, по которому мы будем (работать). По всей повестке дня рассчитывать трудно, но едем с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса», — рассказал представитель комитета Совфеда. Григорий Карасин и Сергей Беседа прибудут в столицу Саудовской Аравии 23 марта.

Ранее глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков назвал Карасина и Беседу «опытнейшими переговорщиками» с «богатым опытом работы». Он добавил, что президент России Владимир Путин лично назначил их возглавлять переговоры. По сообщению помощника президента России Юрия Ушакова, стороны обсудят шаги по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.