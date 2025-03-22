Турецкая полиция сопровождала армянские фуры

«Турция открыла дорогу, обеспечила безопасность наших водителей и не взимала дорожный налог, как с гуманитарного груза», - сказал Казарян, подтвердив, что четыре армянские фуры (две с медикаментами, две с продуктами) благополучно доехали до пункта назначения и до 31 марта той же дорогой вернутся назад.

Арсен Казарян выразил надежду, что после подписания мирного соглашения с Азербайджаном Турция установит дипломатические отношения с Арменией, логичным следующим шагом чего, по словам бизнесмена, станет постоянное открытие границ с Турцией.