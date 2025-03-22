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Турецкая полиция сопровождала армянские фуры

17:35 1896

Четыре фуры компании по грузоперевозкам, организовавшей доставку гуманитарного груза через контрольно-пропускной пункт «Маргара» армяно-турецкой границы, сопровождали служащие турецкой дорожной полиции.

Об этом News.am заявил гендиректор компании «Апавен», председатель Союза промышленников и предпринимателей Армении Арсен Казарян.

«Турция открыла дорогу, обеспечила безопасность наших водителей и не взимала дорожный налог, как с гуманитарного груза», - сказал Казарян, подтвердив, что четыре армянские фуры (две с медикаментами, две с продуктами) благополучно доехали до пункта назначения и до 31 марта той же дорогой вернутся назад.

Арсен Казарян выразил надежду, что после подписания мирного соглашения с Азербайджаном Турция установит дипломатические отношения с Арменией, логичным следующим шагом чего, по словам бизнесмена, станет постоянное открытие границ с Турцией.

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