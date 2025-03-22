USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Имамоглу все отвергает. А оппозиция готовится к новым протестам
Новость дня
Имамоглу все отвергает. А оппозиция готовится к новым протестам

В Германии изменили Конституцию, чтобы больше тратить на оборону

17:55 812

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал ранее утвержденный парламентом закон о поправках к Конституции. Благодаря изменениям немецкое правительство планирует значительно увеличить расходы на оборону страны.

В Германии действует «долговой тормоз». Это механизм, не позволяющий увеличить размер госдолга сверх лимита 0,35% ВВП. Согласно поправкам, действие закона не будет распространяться на расходы, связанные с обороной и безопасностью страны. Таким образом, власти смогут брать больше кредитов для укрепления армии.

Правительство ФРГ намерено учредить специальный фонд до €500 млрд. Его денежные средства будут направлены на ремонт или замену устаревшей военной инфраструктуры.

21 марта Бундесрат согласовал поправки к Конституции. Инициатива получила 53 голоса из 69. Против поправок выступили земельные правительства, возглавляемые «Союзом Сары Вагенкнехт» и Свободной демократической партией Германии.

Трамп с Путиным. А с кем народ?
Трамп с Путиным. А с кем народ? наша корреспонденция
16:44 2083
Революция ради новой диктатуры
Революция ради новой диктатуры 100 строк философа
11:32 5594
Как пройдут «непрямые переговоры» России и Украины
Как пройдут «непрямые переговоры» России и Украины
18:28 627
Имамоглу все отвергает. А оппозиция готовится к новым протестам
Имамоглу все отвергает. А оппозиция готовится к новым протестам о развитии ситуации; обновлено 19:32
19:32 9028
Спецпредставитель Трампа о принципах решения и конфликте между Азербайджаном и Арменией
Спецпредставитель Трампа о принципах решения и конфликте между Азербайджаном и Арменией
14:52 4862
$26 миллиардов, чтобы спасти лиру
$26 миллиардов, чтобы спасти лиру новость дополнена
16:25 3158
Зеленский в Донецкой области: посетил военных на Покровском направлении
Зеленский в Донецкой области: посетил военных на Покровском направлении видео; фото; обновлено 15:48
15:48 3219
Задержан телохранитель Али Керимли
Задержан телохранитель Али Керимли
14:55 4770
Экс-глава Совбеза США отвечает на вопрос haqqin.az: Как остановить Путина?
Экс-глава Совбеза США отвечает на вопрос haqqin.az: Как остановить Путина? главный вопрос
13:25 3702
Дать отпор Путину. Но на словах
Дать отпор Путину. Но на словах война миров; все еще актуально
03:29 6100
Сербия: «Цветная революция» не пройдет. Спасибо Путину
Сербия: «Цветная революция» не пройдет. Спасибо Путину
14:32 2475

ЭТО ВАЖНО

Трамп с Путиным. А с кем народ?
Трамп с Путиным. А с кем народ? наша корреспонденция
16:44 2083
Революция ради новой диктатуры
Революция ради новой диктатуры 100 строк философа
11:32 5594
Как пройдут «непрямые переговоры» России и Украины
Как пройдут «непрямые переговоры» России и Украины
18:28 627
Имамоглу все отвергает. А оппозиция готовится к новым протестам
Имамоглу все отвергает. А оппозиция готовится к новым протестам о развитии ситуации; обновлено 19:32
19:32 9028
Спецпредставитель Трампа о принципах решения и конфликте между Азербайджаном и Арменией
Спецпредставитель Трампа о принципах решения и конфликте между Азербайджаном и Арменией
14:52 4862
$26 миллиардов, чтобы спасти лиру
$26 миллиардов, чтобы спасти лиру новость дополнена
16:25 3158
Зеленский в Донецкой области: посетил военных на Покровском направлении
Зеленский в Донецкой области: посетил военных на Покровском направлении видео; фото; обновлено 15:48
15:48 3219
Задержан телохранитель Али Керимли
Задержан телохранитель Али Керимли
14:55 4770
Экс-глава Совбеза США отвечает на вопрос haqqin.az: Как остановить Путина?
Экс-глава Совбеза США отвечает на вопрос haqqin.az: Как остановить Путина? главный вопрос
13:25 3702
Дать отпор Путину. Но на словах
Дать отпор Путину. Но на словах война миров; все еще актуально
03:29 6100
Сербия: «Цветная революция» не пройдет. Спасибо Путину
Сербия: «Цветная революция» не пройдет. Спасибо Путину
14:32 2475
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться