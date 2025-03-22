В Германии изменили Конституцию, чтобы больше тратить на оборону

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал ранее утвержденный парламентом закон о поправках к Конституции. Благодаря изменениям немецкое правительство планирует значительно увеличить расходы на оборону страны.

В Германии действует «долговой тормоз». Это механизм, не позволяющий увеличить размер госдолга сверх лимита 0,35% ВВП. Согласно поправкам, действие закона не будет распространяться на расходы, связанные с обороной и безопасностью страны. Таким образом, власти смогут брать больше кредитов для укрепления армии.

Правительство ФРГ намерено учредить специальный фонд до €500 млрд. Его денежные средства будут направлены на ремонт или замену устаревшей военной инфраструктуры.

21 марта Бундесрат согласовал поправки к Конституции. Инициатива получила 53 голоса из 69. Против поправок выступили земельные правительства, возглавляемые «Союзом Сары Вагенкнехт» и Свободной демократической партией Германии.