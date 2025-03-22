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Как пройдут «непрямые переговоры» России и Украины

18:28 629

В понедельник, 23 марта, переговорщики из Украины и России прибудут в Саудовскую Аравию для участия в переговорах о прекращении огня. При этом стороны не будут встречаться лицом к лицу, сообщает The Washington Post.

По словам Юрия Ушакова, помощника российского президента Владимира Путина по внешней политике, переговоры при посредничестве США будут сосредоточены на прекращении огня в Черном море. Кроме того, как ожидается, РФ откажется от ударов по энергетике. То есть речь идет о частичном прекращении огня. Москва также заявила, что переговоры в Саудовской Аравии будут касаться поставок зерна через Черное море.

WP поясняет, что переговорщики двух стран будут находиться в отдельных комнатах, а посредники передавать информацию одним и другим.

«Это будут переговоры на близком расстоянии... что-то вроде челночной дипломатии в отеле», - заявил в интервью ABC News спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог.

Российскую делегацию в Эр-Рияде возглавят сенатор Григорий Карасин, курирующий иностранные дела, а также высокопоставленный советник директора ФСБ Сергей Беседа. Украину будут представлять министр обороны Рустем Умеров и заместитель главы ОП Павел Палиса, о чем сообщил высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности. Среди американских посредников будут директор по планированию политики при госсекретаре Марко Рубио Майкл Антон, а также помощники Келлога и представители  советника по нацбезопасности Майкла Уолтца.

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