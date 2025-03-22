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Экс-премьер-министр Молдовы и экс-посол в России о попытке восстановления СССР

мы спрашиваем – они отвечают
Записал: Джейхун Наджафов, собкор
18:32 1170

«Война в Украине - это последствия развала СССР и попытка Кремля восстановить границы Советского Союза», - сказал в интервью haqqin.az бывший премьер-министр  Республики Молдова и экс-посол в Российской Федерации Дмитрий Брагиш.

По его словам, власти в Кремле не желают понимать, что Советский Союз — это история, которую невозможно вернуть.

«Молдова находится под постоянной угрозой агрессии со стороны РФ, - подчеркнул Брагиш. - В российском политическом истеблишменте все чаще звучит нарратив о необходимости двигаться в сторону Приднестровья, брать под контроль Молдову и выходить к границе Румынии. Соответственно, мы всегда и с большой опаской смотрим на Москву. Ну а Украина, защищающая нас от возможной российской агрессии, естественно, играет для безопасности Молдовы огромную роль».

Дмитрий Брагиш в интервью haqqin.az

Бывший премьер-министр подчеркнул, что основные усилия пророссийских сил в Молдове связаны с влиянием на предстоящие парламентские выборы, цель которого - не дать стране развернуться в сторону Запада.

«Многие по сей день считают, что в 1992 году Советский Союз был демонтирован бескровно, - сказал Дмитрий Брагиш. - Но не стоит забывать, что за исключением республик Прибалтики, во всех государствах бывшего СССР имели место межнациональные конфликты и сепаратистские мятежи. Я хорошо помню начало конфликта в Нагорном Карабахе. В 1990 году, в самый его разгар, я, будучи секретарем ЦК ВЛКСМ, дважды выезжал в Карабах и провел одну ночь в Шуше. Слава Богу, карабахский конфликт завершился и, судя по всему, между Арменией и Азербайджаном укрепляется доверие, что можно лишь приветствовать. Для многих стран мира Азербайджан продемонстрировал блестящий пример того, как, несмотря на сложности и не всегда благоприятную международную конъюнктуру, можно добиться своих целей и восстановить общепринятые границы государства».

По мнению бывшего премьер-министра Молдовы, в мире происходят кардинальные изменения, связанные, в том числе, с ослаблением роли Европейского Союза и изменением политики США по многим направлениям.

«Мы видим беспрецедентное изменение отношений США с европейскими партнерами, - отметил Брагиш. - К примеру, всего несколько месяцев назад было просто невозможно себе представить, что американцы всерьез начнут говорить о присоединении Гренландии».

Война в Украине - это последствия развала СССР и попытка Кремля восстановить границы Советского Союза

Говоря о конфликте в Украине, визави haqqin.az отметил, что отношение Российской Федерации к идее прекращения огня постепенно претерпевает изменения.

«Еще недавно в Москве категорически отвергали перемирие, а теперь говорят о каких-то условиях, на которых русские готовы остановить войну, - сказал он. - Но это должен быть долгосрочный мир, а не так, чтобы через пять-десять лет вновь вспыхнула война. Я не могу прогнозировать действия президента США в отношении войны в Украине, поскольку непонятно, какие идеи вынашивают помощники президента и сам Дональд Трамп».

По мнению Дмитрия Брагиша, после прекращения российско-украинской войны действия Владимира Путина в отношении стран постсоветского пространства зависят от того, с какими именно результатами международное сообщество выйдет из ситуации в Украине.

«Направление дальнейших событий определят четкость и согласованность решений европейцев в вопросе Украины, - считает Брагиш. - Исход войны в Украине также определит дальнейшие шаги России на постсоветском пространстве и даст ответ на главный вопрос - продолжит ли Москва свою экспансионистскую политику. Ведь в этой стране по-прежнему немало тех, кому не дает спокойно спать ностальгия по великой Российской империи».

По мнению бывшего премьер-министра Молдовы, США постепенно замыкаются на себе и отходят от активной политической позиции в Европе.

Трампу не до Украины, а Евросоюз теряет влияние

«То, что делает Трамп в отношении ЕС и России, является отражением сугубо внутренних американских разборок, - считает Брагиш. - Новый президент США разрушает все, что делал Джо Байден, с которым у Трампа были очень непростые отношения. Он все делает в пику своему предшественнику, включая отказ от военной помощи Украине. Я не сомневаюсь в том, что Трамп действительно хочет мира, но, думаю, ему наплевать, будет ли этот мир справедливым. У него есть коммерческие интересы, и они превалируют над всем остальным».

Молдавский экс-премьер полагает, что тарифная война Трампа может дорого обойтись глобальной экономике.

«Трамп обещал американцам низкие цены, но взвинчивание таможенных пошлин – это прямая дорога к росту инфляции и глобальному повышению цен в мире, - утверждает Дмитрий Брагиш. - Такая политика может повлечь обнищание сотен миллионов людей, особенно из числа бедных стран, которые станут еще беднее, поскольку у них не будет возможности покрывать эти тарифы».

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