Экс-премьер-министр Молдовы и экс-посол в России о попытке восстановления СССР

«Война в Украине - это последствия развала СССР и попытка Кремля восстановить границы Советского Союза», - сказал в интервью haqqin.az бывший премьер-министр Республики Молдова и экс-посол в Российской Федерации Дмитрий Брагиш. По его словам, власти в Кремле не желают понимать, что Советский Союз — это история, которую невозможно вернуть. «Молдова находится под постоянной угрозой агрессии со стороны РФ, - подчеркнул Брагиш. - В российском политическом истеблишменте все чаще звучит нарратив о необходимости двигаться в сторону Приднестровья, брать под контроль Молдову и выходить к границе Румынии. Соответственно, мы всегда и с большой опаской смотрим на Москву. Ну а Украина, защищающая нас от возможной российской агрессии, естественно, играет для безопасности Молдовы огромную роль».

Бывший премьер-министр подчеркнул, что основные усилия пророссийских сил в Молдове связаны с влиянием на предстоящие парламентские выборы, цель которого - не дать стране развернуться в сторону Запада. «Многие по сей день считают, что в 1992 году Советский Союз был демонтирован бескровно, - сказал Дмитрий Брагиш. - Но не стоит забывать, что за исключением республик Прибалтики, во всех государствах бывшего СССР имели место межнациональные конфликты и сепаратистские мятежи. Я хорошо помню начало конфликта в Нагорном Карабахе. В 1990 году, в самый его разгар, я, будучи секретарем ЦК ВЛКСМ, дважды выезжал в Карабах и провел одну ночь в Шуше. Слава Богу, карабахский конфликт завершился и, судя по всему, между Арменией и Азербайджаном укрепляется доверие, что можно лишь приветствовать. Для многих стран мира Азербайджан продемонстрировал блестящий пример того, как, несмотря на сложности и не всегда благоприятную международную конъюнктуру, можно добиться своих целей и восстановить общепринятые границы государства». По мнению бывшего премьер-министра Молдовы, в мире происходят кардинальные изменения, связанные, в том числе, с ослаблением роли Европейского Союза и изменением политики США по многим направлениям. «Мы видим беспрецедентное изменение отношений США с европейскими партнерами, - отметил Брагиш. - К примеру, всего несколько месяцев назад было просто невозможно себе представить, что американцы всерьез начнут говорить о присоединении Гренландии».

Говоря о конфликте в Украине, визави haqqin.az отметил, что отношение Российской Федерации к идее прекращения огня постепенно претерпевает изменения. «Еще недавно в Москве категорически отвергали перемирие, а теперь говорят о каких-то условиях, на которых русские готовы остановить войну, - сказал он. - Но это должен быть долгосрочный мир, а не так, чтобы через пять-десять лет вновь вспыхнула война. Я не могу прогнозировать действия президента США в отношении войны в Украине, поскольку непонятно, какие идеи вынашивают помощники президента и сам Дональд Трамп». По мнению Дмитрия Брагиша, после прекращения российско-украинской войны действия Владимира Путина в отношении стран постсоветского пространства зависят от того, с какими именно результатами международное сообщество выйдет из ситуации в Украине. «Направление дальнейших событий определят четкость и согласованность решений европейцев в вопросе Украины, - считает Брагиш. - Исход войны в Украине также определит дальнейшие шаги России на постсоветском пространстве и даст ответ на главный вопрос - продолжит ли Москва свою экспансионистскую политику. Ведь в этой стране по-прежнему немало тех, кому не дает спокойно спать ностальгия по великой Российской империи». По мнению бывшего премьер-министра Молдовы, США постепенно замыкаются на себе и отходят от активной политической позиции в Европе.