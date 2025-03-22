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Атакуя Украину, российские самолеты «уронили» на своих более 30 ракет и авиабомб

18:50 733

С самолетов российской военной авиации на территорию российских приграничных и захваченных украинских регионов с начала 2025 года упало 26 фугасных авиабомб (ФАБ), три ракеты, а также два универсальных межвидовых планирующих боеприпаса («умных бомб», УМПБ). Такие цифры привела Astra.

С 10 марта девять авиабомб «нештатно сошли». Еще одну авиабомбу 12 марта уронили рядом с белгородским хутором Федоренков, на следующий день аналогичный инцидент произошел в поле около села Казачья Лисица. В минувший понедельник, 17 марта, российские самолеты «уронили» в Белгородской области сразу четыре авиабомбы за сутки. 23 января российский самолет уронил «умную бомбу» рядом с деревней Большие Кульбаки в Белгородской области. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

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