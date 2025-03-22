Призывы к гражданам Франции и Британии покинуть Турцию оказались ложными

Великобритания и Франция не призывали своих граждан покинуть Турцию на фоне протестов, эти сообщения распространила «израильская пропаганда», говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.

«Утверждение, распространенное израильскими пропагандистскими аккаунтами о том, что Франция и Англия призвали своих граждан немедленно покинуть Турцию, не соответствует действительности», – приводит заявление центра Milliyet.

Там подчеркнули, что французские и британские власти не обращались к своим гражданам, которые сейчас находятся в Турции. Правоохранительные органы республики обеспечивают на проходящих в стране демонстрациях безопасность «с терпением и здравым смыслом». В Анкаре также призвали людей не верить «беспочвенным заявлениям, направленным на манипулирование международным общественным мнением».

Протесты в Турции начались после задержания 19 марта мэра Стамбула, представителя оппозиционной Республиканской народной партии Экрема Имамоглу. Его подозревают в незаконных тендерах, взяточничестве, вымогательстве, терроризме.