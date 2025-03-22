Азербайджан против 100-летней сборной Гаити

Сегодня в 21:45 на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгаите начнется товарищеский матч между футбольными сборными Азербайджана и Гаити.

Сборная впервые в истории сыграет в Сумгаите. Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Турции во главе с Кадером Сагламом.

Сборная Азербайджана готовится к отборочному турниру чемпионата мира-2026, который стартует в сентябре. Там нашей команде будут противостоять Украина, Исландия и сильнейший в паре Хорватия - Франция.

Перед этим команда Фернанду Сантуша проведет четыре товарищеские встречи. После Гаити Азербайджан сыграет с Беларусью (25 марта, Баку), Латвией (7 июня, Рига) и Венгрией (10 июня, Баку).

Сегодня Фернанду Сантуш в первый раз выведет сборную на товарищеский матч. Пока на его счету шесть игр в Лиге наций, где команда потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью.

Азербайджан занимает 117-е место в рейтинге ФИФА. Гаити располагается на 86-й позиции. Тренирует команду француз Себастьян Минье. Почти все футболисты сборной Гаити выступают в зарубежных чемпионатах.