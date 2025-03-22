Азербайджан против 100-летней сборной Гаити
Сегодня в 21:45 на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгаите начнется товарищеский матч между футбольными сборными Азербайджана и Гаити.
Сборная впервые в истории сыграет в Сумгаите. Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Турции во главе с Кадером Сагламом.
Сборная Азербайджана готовится к отборочному турниру чемпионата мира-2026, который стартует в сентябре. Там нашей команде будут противостоять Украина, Исландия и сильнейший в паре Хорватия - Франция.
Перед этим команда Фернанду Сантуша проведет четыре товарищеские встречи. После Гаити Азербайджан сыграет с Беларусью (25 марта, Баку), Латвией (7 июня, Рига) и Венгрией (10 июня, Баку).
Сегодня Фернанду Сантуш в первый раз выведет сборную на товарищеский матч. Пока на его счету шесть игр в Лиге наций, где команда потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью.
Азербайджан занимает 117-е место в рейтинге ФИФА. Гаити располагается на 86-й позиции. Тренирует команду француз Себастьян Минье. Почти все футболисты сборной Гаити выступают в зарубежных чемпионатах.
Подопечные Минье уже начали борьбу за попадание на чемпионат мира-2026. В зоне КОНКАКАФ «гренадеры» (так называют футболистов сборной Гаити) обыграли Сент-Люсию (2:1) и Барбадос (3:1). Гаити делит лидерство в своей отборочной группе с Кюрасао. Две лучшие команды группы выйдут в заключительный раунд отбора.
Для Гаити игра с Азербайджаном имеет особое значение. 25 марта 1925 года сборная этой страны провела свой первый матч - против Ямайки. Игра в Баку станет для «гренадеров» в какой-то степени юбилейной.