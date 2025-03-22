Израиль снова нещадно бьет по Сирии

Израильские ВВС атаковали военные объекты к югу от Дамаска, сообщила газета Al Watan.

По ее информации, под авиаудар попали «военные объекты и офицерские казармы в населенном пункте Наджха, расположенном к югу от Дамаска». Данных о жертвах или нанесенном материальном ущербе не приводится.

С декабря 2024 года после смены власти в Сирии авиация Израиля регулярно наносит удары по военным объектам на территории арабской республики. 21 марта израильские ВВС нанесли серию авиаударов по аэропорту Пальмиры, аэропорту Т4 и аэропорту Тадмор, расположенным к востоку от Хомса. Сообщалось, что результате атак есть большое количество жертв и пострадавших. По предварительным данным, два военнослужащих сирийского Минбороны получили ранения при бомбардировке военного аэропорта Пальмиры.