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Экрем Имамоглу перед прокурором
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Экрем Имамоглу перед прокурором

Израиль снова нещадно бьет по Сирии

19:55 714

Израильские ВВС атаковали военные объекты к югу от Дамаска, сообщила газета Al Watan.

По ее информации, под авиаудар попали «военные объекты и офицерские казармы в населенном пункте Наджха, расположенном к югу от Дамаска». Данных о жертвах или нанесенном материальном ущербе не приводится.

С декабря 2024 года после смены власти в Сирии авиация Израиля регулярно наносит удары по военным объектам на территории арабской республики. 21 марта израильские ВВС нанесли серию авиаударов по аэропорту Пальмиры, аэропорту Т4 и аэропорту Тадмор, расположенным к востоку от Хомса. Сообщалось, что результате атак есть большое количество жертв и пострадавших. По предварительным данным, два военнослужащих сирийского Минбороны получили ранения при бомбардировке военного аэропорта Пальмиры.

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