Израиль взорвал построенную Турцией больницу в Газе

В заявлении армии Израиля утверждается, что больница использовалась ХАМАС как «военный командный центр» и что с ее территории были совершены атаки на израильские силы.

Палестино-турецкая больница строилась при поддержке Турецкого агентства по сотрудничеству и координации с 2011 по 2017 год, занимала площадь 33 400 квадратных метров, включая 8 блоков, 4 операционные, отделения интенсивной терапии и лаборатории.

По данным Всемирной организации здравоохранения, только 18 из 36 больниц в Газе остаются функциональными после атак израильской армии.