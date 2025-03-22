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Экрем Имамоглу перед прокурором
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Экрем Имамоглу перед прокурором

Израиль взорвал построенную Турцией больницу в Газе

видео
20:16 1181

Израильская армия взорвала больницу палестино-турецкой дружбы на севере сектора Газа, сообщает Anadolu.

В заявлении армии Израиля утверждается, что больница использовалась ХАМАС как «военный командный центр» и что с ее территории были совершены атаки на израильские силы.

Палестино-турецкая больница строилась при поддержке Турецкого агентства по сотрудничеству и координации с 2011 по 2017 год, занимала площадь 33 400 квадратных метров, включая 8 блоков, 4 операционные, отделения интенсивной терапии и лаборатории.

По данным Всемирной организации здравоохранения, только 18 из 36 больниц в Газе остаются функциональными после атак израильской армии.

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