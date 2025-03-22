Трамп срочно создает «Золотой купол»

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их данным, Белый дом готов предоставить любой объем финансирования, необходимый для создания противоракетного щита. При этом один из источников заявил, что пока «Золотой купол» - это «всего лишь идея», которая обсуждается в общих чертах. По его словам, спрогнозировать объем будущих расходов на систему, строительство и обслуживание которой может стоить миллиарды долларов, пока невозможно.

При этом администрация президента США Дональда Трампа уже поручила военным чиновникам оценить объем финансирования «Золотого купола» и отразить эти данные в бюджетной смете страны на 2026-2030 годы, сообщил источник.

Телеканал пишет, что создание «Золотого купола», который, по задумке Трампа, по примеру израильской системы ПВО должен защитить всю территорию США в случае нападения, «не имеет никакого смысла» в стратегическом плане.

«Израиль маленький. Поэтому на 100% реально покрыть его такими вещами, как радары и комбинация мобильных и стационарных перехватчиков. Как вы собираетесь сделать это в Соединенных Штатах? Вы не можете сделать это только у границ и береговой линии, потому что межконтинентальные баллистические ракеты могут войти в атмосферу над Канзасом», - приводит CNN слова источника, знакомого с внутренним ходом обсуждений создания щита.

28 января Трамп подписал указ о разработке национальной системы противоракетной обороны «Железный купол Америки». Как сообщала газета Financial Times, система предусматривает в том числе развертывание средств перехвата в космическом пространстве, оснащенных лазерами для уничтожения ядерного оружия.