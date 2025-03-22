USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Экрем Имамоглу перед прокурором
Новость дня
Экрем Имамоглу перед прокурором

Трамп срочно создает «Золотой купол»

20:34 988

Американские военные специалисты экстренно разрабатывают систему противоракетной обороны «Золотой купол» для защиты США от ударов большой дальности.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их данным, Белый дом готов предоставить любой объем финансирования, необходимый для создания противоракетного щита. При этом один из источников заявил, что пока «Золотой купол» - это «всего лишь идея», которая обсуждается в общих чертах. По его словам, спрогнозировать объем будущих расходов на систему, строительство и обслуживание которой может стоить миллиарды долларов, пока невозможно.

При этом администрация президента США Дональда Трампа уже поручила военным чиновникам оценить объем финансирования «Золотого купола» и отразить эти данные в бюджетной смете страны на 2026-2030 годы, сообщил источник.

Телеканал пишет, что создание «Золотого купола», который, по задумке Трампа, по примеру израильской системы ПВО должен защитить всю территорию США в случае нападения, «не имеет никакого смысла» в стратегическом плане.

«Израиль маленький. Поэтому на 100% реально покрыть его такими вещами, как радары и комбинация мобильных и стационарных перехватчиков. Как вы собираетесь сделать это в Соединенных Штатах? Вы не можете сделать это только у границ и береговой линии, потому что межконтинентальные баллистические ракеты могут войти в атмосферу над Канзасом», - приводит CNN слова источника, знакомого с внутренним ходом обсуждений создания щита.

28 января Трамп подписал указ о разработке национальной системы противоракетной обороны «Железный купол Америки». Как сообщала газета Financial Times, система предусматривает в том числе развертывание средств перехвата в космическом пространстве, оснащенных лазерами для уничтожения ядерного оружия.

«Гарантийный план» для Украины
«Гарантийный план» для Украины
21:20 74
Экрем Имамоглу перед прокурором
Экрем Имамоглу перед прокурором видео; о развитии ситуации; обновлено 20:08
20:08 11821
Экс-глава Совбеза США отвечает на вопрос haqqin.az: Как остановить Путина?
Экс-глава Совбеза США отвечает на вопрос haqqin.az: Как остановить Путина? главный вопрос
13:25 4220
Экс-премьер-министр Молдовы и экс-посол в России о попытке восстановления СССР
Экс-премьер-министр Молдовы и экс-посол в России о попытке восстановления СССР мы спрашиваем – они отвечают
18:32 2658
Азербайджан против 100-летней сборной Гаити
Азербайджан против 100-летней сборной Гаити
19:57 1583
Трамп с Путиным. А с кем народ?
Трамп с Путиным. А с кем народ? наша корреспонденция
16:44 2813
Революция ради новой диктатуры
Революция ради новой диктатуры 100 строк философа
11:32 5992
Как пройдут «непрямые переговоры» России и Украины
Как пройдут «непрямые переговоры» России и Украины
18:28 1271
Спецпредставитель Трампа о принципах решения и конфликте между Азербайджаном и Арменией
Спецпредставитель Трампа о принципах решения и конфликте между Азербайджаном и Арменией
14:52 5790
$26 миллиардов, чтобы спасти лиру
$26 миллиардов, чтобы спасти лиру новость дополнена
16:25 4076
Зеленский в Донецкой области: посетил военных на Покровском направлении
Зеленский в Донецкой области: посетил военных на Покровском направлении видео; фото; обновлено 15:48
15:48 3645

ЭТО ВАЖНО

«Гарантийный план» для Украины
«Гарантийный план» для Украины
21:20 74
Экрем Имамоглу перед прокурором
Экрем Имамоглу перед прокурором видео; о развитии ситуации; обновлено 20:08
20:08 11821
Экс-глава Совбеза США отвечает на вопрос haqqin.az: Как остановить Путина?
Экс-глава Совбеза США отвечает на вопрос haqqin.az: Как остановить Путина? главный вопрос
13:25 4220
Экс-премьер-министр Молдовы и экс-посол в России о попытке восстановления СССР
Экс-премьер-министр Молдовы и экс-посол в России о попытке восстановления СССР мы спрашиваем – они отвечают
18:32 2658
Азербайджан против 100-летней сборной Гаити
Азербайджан против 100-летней сборной Гаити
19:57 1583
Трамп с Путиным. А с кем народ?
Трамп с Путиным. А с кем народ? наша корреспонденция
16:44 2813
Революция ради новой диктатуры
Революция ради новой диктатуры 100 строк философа
11:32 5992
Как пройдут «непрямые переговоры» России и Украины
Как пройдут «непрямые переговоры» России и Украины
18:28 1271
Спецпредставитель Трампа о принципах решения и конфликте между Азербайджаном и Арменией
Спецпредставитель Трампа о принципах решения и конфликте между Азербайджаном и Арменией
14:52 5790
$26 миллиардов, чтобы спасти лиру
$26 миллиардов, чтобы спасти лиру новость дополнена
16:25 4076
Зеленский в Донецкой области: посетил военных на Покровском направлении
Зеленский в Донецкой области: посетил военных на Покровском направлении видео; фото; обновлено 15:48
15:48 3645
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться