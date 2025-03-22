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Экрем Имамоглу перед прокурором
Новость дня
Экрем Имамоглу перед прокурором

Украинские самолеты уничтожили пункт управления в России

20:46 902

В пятницу, 21 марта, Воздушные силы ВСУ нанесли удар по пункту управления российской погранзаставы в населенном пункте Глотово Белгородской области России. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что украинские летчики ликвидировали объект россиян, несмотря на то что российские подразделения применяли усиленные меры маскировки. В результате удара ВСУ удалось уничтожить средства связи и другое техническое оборудование.

«Поражение этого пункта управления существенно ослабляет возможности врага для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской и Харьковской областях», — заявили в Генштабе ВСУ.

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