Украинские самолеты уничтожили пункт управления в России

В пятницу, 21 марта, Воздушные силы ВСУ нанесли удар по пункту управления российской погранзаставы в населенном пункте Глотово Белгородской области России. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что украинские летчики ликвидировали объект россиян, несмотря на то что российские подразделения применяли усиленные меры маскировки. В результате удара ВСУ удалось уничтожить средства связи и другое техническое оборудование.

«Поражение этого пункта управления существенно ослабляет возможности врага для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской и Харьковской областях», — заявили в Генштабе ВСУ.