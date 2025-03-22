ХАМАС заговорил по-другому

«Предложение Уиткоффа и некоторые другие идеи обсуждаются с посредниками, контакты для достижения соглашения не прекращались», - сообщил он в своем Telegram-канале.

Палестинское движение ХАМАС обсуждает с посредниками план по урегулированию конфликта в секторе Газа, предложенный спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщил представитель ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа.

По словам представителя ХАМАС, движение «готово принять любой совместно согласованный формат управления сектором Газа». Как отметил аль-Кануа, ХАМАС не претендует на участие в управлении Газой, а заинтересовано в национальном консенсусе.

Ранее Уиткофф заявил, что Вашингтон при содействии Катара ведет переговоры с ХАМАС для прекращения ударов Израиля по сектору Газа и завершения конфликта путем диалога. Он уточнил, что США считают допустимым сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в случае демилитаризации движения.

В ходе первого этапа реализации сделки, который завершился 1 марта, в Израиль были возвращены 33 заложника, включая тела погибших. В обмен еврейское государство освободило из тюрем более 1,5 тыс. палестинцев. 2 марта Израиль приостановил поставки гуманитарной помощи в Газу и закрыл все контрольно-пропускные пункты, объяснив это отказом ХАМАС принять план Уиткоффа о продлении перемирия. 18 марта израильская армия начала наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.