Что ищет Пашинян в кабинете у Путина?

Премьер-министр Пашинян поручил своему правительству «всесторонне восстановить» отношения с Россией. Об этом громогласно пишут армянские СМИ. В офисе премьер-министра Армении комментировать эти сообщения отказались, а вот пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос одного из журналистов кремлевского пула, что «связи между Россией и Арменией фактически не прерывались и не могли быть разорваны».

«Армения — дружественная для нас страна, - заявил, в частности, Песков. – Это суверенное государство, но нас очень многое объединяет и в двустороннем плане, и в историческом, и в культурном, и в плане совместного участия в таком важном интеграционном объединении, как ЕврАзЭС. Конечно, мы более чем удовлетворены таким взаимным отношением армянской стороны к перспективам наших двусторонних отношений и готовы всемерно их развивать». 21 марта министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян позвонил Сергею Лаврову, поздравил коллегу с 75-летием днем рождения и обсудил с главой МИД РФ региональные вопросы и двусторонние отношения. А днем ранее в Москве прошли консультации заместителей министров иностранных дел России и Армении Михаила Галузина и Мнацакана Сафаряна, охарактеризованные МИД РФ, как «откровенный и предметный обмен мнениями по всему спектру вопросов двусторонних отношений с прицелом на основательную подготовку и результативное проведение планируемых мероприятий в рамках межгосударственного диалога».

Помимо этого, были детально обсуждены ситуация на Южном Кавказе, перспективы ее развития, а также возможности углубления кооперации государств региона и их соседей в формате платформы регионального сотрудничества «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия, Турция). «Достигнута договоренность поддерживать заданную динамику контактов по линии внешнеполитических служб, а также наращивать межведомственный диалог. Консультации прошли в заинтересованной, конструктивной атмосфере», - сообщает пресс-служба МИД России. На самом деле признаки смягчения напряженности в армяно-российских отношениях, которая в какой-то момент достигла критической точки, стали проявляться еще начале января 2025 года, когда Арарат Мирзоян впервые за полтора года посетил Москву и провел переговоры с Сергеем Лавровым. Характерно, что визит этот состоялся после того, как правительство Пашиняна вынесло на рассмотрение парламента Армении законопроект о начале процесса интеграции страны в Европейский Союз. Сегодня аналитики объясняют демонстративные попытки Армении улучшить отношения с Россией беспрецедентным сближением Москвы и Вашингтона, так и приверженностью официального Еревана доктрине сбалансированной внешней политики, которую Пашинян предпочел однозначно прозападному курсу, представляющему для Армении смертельную опасность.

В результате правительство Пашиняна демонстрирует в последнее время дуалистический подход, в рамках которого, с одной стороны, придерживается курса на интеграцию в Европейский Союз и поддержание близких отношений с США, сложившихся еще во времена администрации Джо Байдена, а с другой, демонстрирует готовность всесторонне восстановить отношения с Россией. Одним из признаков лавирования Армении между современными «Сциллой и Харибдой» в лице России и коллективного Запада может стать перенос обсуждения в парламенте второго чтения законопроекта об интеграции в ЕС, назначенного на 25 марта. Как сообщил в интервью российской газете «Известия» депутат от оппозиционной фракции «Армения» Гегам Манукян, оно было отложено. «Во время последнего рассмотрения документа в начале марта [Комиссией по евроинтеграции, а не всем парламентом], произошла внезапная ситуация. Решили отложить рассмотрение на два месяца. Пока этот вопрос на повестке не стоит», - отметил Манукян.

Другие армянские депутаты, с которыми пообщались «Известия», не опровергли, но и не подтвердили перенос заседания. По информации российского издания, точной даты пока нет. Как пишут «Известия», ссылаясь на мнение Манукяна, рассмотрение законопроекта было отложено в числе прочего из-за кардинальных изменений в российско-американских отношениях, что вынудило официальный Ереван скорректировать свои действия. «То, что происходит сейчас на мировой политической арене, меняет всю внешнеполитическую атмосферу, и правящая фракция просто решила отложить этот неуместный законопроект», - подчеркнул Гегам Манукян. В то же время, заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов считает, что перенос рассмотрения законопроекта не стоит однозначно воспринимать, как радикальное изменение внешнеполитического курса Еревана.

«Для Армении сейчас приоритет — это нормализация отношений с Азербайджаном и попытка нормализации с Турцией, - считает российский ученый. - Кроме того, команда Пашиняна рассчитывает, что известие о согласовании мирного соглашения с Баку будет позитивно воспринято в структурах Евросоюза». Но, как отметил Муханов, сама идея подписания мирного соглашения с Баку и урегулирования отношений с Анкарой, «мягко говоря, непопулярна в армянском обществе», о чем свидетельствует рейтинги правительства Пашиняна. По данным исследования службы Gallup International на 12 марта, более 65 процентов участников опроса негативно оценивают работу премьер-министра Армении и только 9 процентов отзываются о ней одобрительно. Для сравнения, в октябре 2024 года работой Пашиняна были недовольны 41,5 процента опрошенных при 20,4 процента те, кто, скорее, одобрял ее. Таким образом, новые геополитические условия и формирующаяся под их воздействием внутриполитическая ситуация в Армении являются для Пашиняна серьезным испытанием на прочность.