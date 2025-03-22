«Гарантийный план» для Украины

Западные союзники Украины готовят «гарантийный план» на тот случай, если между Москвой и Киевом будет заключено перемирие. Он предполагает две отдельные миротворческие миссии, а также «материально-техническое присутствие США» в обмен на сделку по редкоземельным металлам. Об этом пишет итальянская La Repubblica.

Как пишет издание, первый контингент, вероятно, будет состоять из солдат Индии, Индонезии, Бразилии и Саудовской Аравии, его планируется разместить на границе России и Украины. Во второй контингент будут входить военнослужащие «коалиции желающих» — он будет размещен вдоль западной границы Украины с Польшей, Болгарией, Словакией и, возможно, Венгрией, следует из этих планов, отмечает издание.

Контролировать западные границы Украины собираются Великобритания, Франция, Германия, Канада, а также Италия, сообщает газета. При этом реализация плана возможна только после заключения мирного соглашения, подчеркивает издание.

Намерения отправить на границу России и Украины миротворцев из Азии и Южной Америки строятся на том, что Россия не примет присутствие военнослужащих НАТО в Украине, сообщает La Repubblica. Об этом заявлял 12 марта министр иностранных дел Сергей Лавров, назвав присутствие представителей НАТО «угрозой» для России. При этом позже в МИД РФ заявили, что размещение в Украине вооруженных сил третьих государств под любым флагом будет рассматриваться как прямое участие этих стран в конфликте с Россией.