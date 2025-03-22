USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Экрем Имамоглу перед прокурором
Новость дня
Экрем Имамоглу перед прокурором

«Гарантийный план» для Украины

21:20 2133

Западные союзники Украины готовят «гарантийный план» на тот случай, если между Москвой и Киевом будет заключено перемирие. Он предполагает две отдельные миротворческие миссии, а также «материально-техническое присутствие США» в обмен на сделку по редкоземельным металлам. Об этом пишет итальянская La Repubblica.

Как пишет издание, первый контингент, вероятно, будет состоять из солдат Индии, Индонезии, Бразилии и Саудовской Аравии, его планируется разместить на границе России и Украины. Во второй контингент будут входить военнослужащие «коалиции желающих» — он будет размещен вдоль западной границы Украины с Польшей, Болгарией, Словакией и, возможно, Венгрией, следует из этих планов, отмечает издание.

Контролировать западные границы Украины собираются Великобритания, Франция, Германия, Канада, а также Италия, сообщает газета. При этом реализация плана возможна только после заключения мирного соглашения, подчеркивает издание.

Намерения отправить на границу России и Украины миротворцев из Азии и Южной Америки строятся на том, что Россия не примет присутствие военнослужащих НАТО в Украине, сообщает La Repubblica. Об этом заявлял 12 марта министр иностранных дел Сергей Лавров, назвав присутствие представителей НАТО «угрозой» для России. При этом позже в МИД РФ заявили, что размещение в Украине вооруженных сил третьих государств под любым флагом будет рассматриваться как прямое участие этих стран в конфликте с Россией.

После Донбасса Зеленский прибыл в Харьков и собрал военных
После Донбасса Зеленский прибыл в Харьков и собрал военных видео; фото; обновлено 23:07
23:07 3924
Водометы и слезоточивый газ против протестующих в Стамбуле
Водометы и слезоточивый газ против протестующих в Стамбуле видео: обновлено 22:55
22:55 2082
Что ищет Пашинян в кабинете у Путина?
Что ищет Пашинян в кабинете у Путина? горячая тема
21:10 2604
«Гарантийный план» для Украины
«Гарантийный план» для Украины
21:20 2134
Экрем Имамоглу перед прокурором
Экрем Имамоглу перед прокурором видео; о развитии ситуации; обновлено 22:37
22:37 14088
Экс-глава Совбеза США отвечает на вопрос haqqin.az: Как остановить Путина?
Экс-глава Совбеза США отвечает на вопрос haqqin.az: Как остановить Путина? главный вопрос
13:25 4639
Экс-премьер-министр Молдовы и экс-посол в России о попытке восстановления СССР
Экс-премьер-министр Молдовы и экс-посол в России о попытке восстановления СССР мы спрашиваем – они отвечают
18:32 3421
Азербайджан пропустил второй гол от Гаити
Азербайджан пропустил второй гол от Гаити обновлено 23:11
23:11 3689
Трамп с Путиным. А с кем народ?
Трамп с Путиным. А с кем народ? наша корреспонденция
16:44 3259
Революция ради новой диктатуры
Революция ради новой диктатуры 100 строк философа
11:32 6296
Как пройдут «непрямые переговоры» России и Украины
Как пройдут «непрямые переговоры» России и Украины
18:28 1598

ЭТО ВАЖНО

После Донбасса Зеленский прибыл в Харьков и собрал военных
После Донбасса Зеленский прибыл в Харьков и собрал военных видео; фото; обновлено 23:07
23:07 3924
Водометы и слезоточивый газ против протестующих в Стамбуле
Водометы и слезоточивый газ против протестующих в Стамбуле видео: обновлено 22:55
22:55 2082
Что ищет Пашинян в кабинете у Путина?
Что ищет Пашинян в кабинете у Путина? горячая тема
21:10 2604
«Гарантийный план» для Украины
«Гарантийный план» для Украины
21:20 2134
Экрем Имамоглу перед прокурором
Экрем Имамоглу перед прокурором видео; о развитии ситуации; обновлено 22:37
22:37 14088
Экс-глава Совбеза США отвечает на вопрос haqqin.az: Как остановить Путина?
Экс-глава Совбеза США отвечает на вопрос haqqin.az: Как остановить Путина? главный вопрос
13:25 4639
Экс-премьер-министр Молдовы и экс-посол в России о попытке восстановления СССР
Экс-премьер-министр Молдовы и экс-посол в России о попытке восстановления СССР мы спрашиваем – они отвечают
18:32 3421
Азербайджан пропустил второй гол от Гаити
Азербайджан пропустил второй гол от Гаити обновлено 23:11
23:11 3689
Трамп с Путиным. А с кем народ?
Трамп с Путиным. А с кем народ? наша корреспонденция
16:44 3259
Революция ради новой диктатуры
Революция ради новой диктатуры 100 строк философа
11:32 6296
Как пройдут «непрямые переговоры» России и Украины
Как пройдут «непрямые переговоры» России и Украины
18:28 1598
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться