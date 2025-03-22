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Экрем Имамоглу перед прокурором
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Экрем Имамоглу перед прокурором

Литва заминирует границу с Россией и Беларусью

21:38 536

Литва собирается заминировать границу с Россией и Беларусью, заявили в Министерстве национальной обороны страны.

Глава оборонного ведомства Довиле Шакалиене рассказала, что они с министрами обороны Польши и Финляндии обсудили объединение «Восточного щита» и Балтийской линии обороны, а также участие Финляндии в формировании единого плана усиления охраны границы.

В Минобороны Литвы отметили, что страна остается сильным и надежным партнером в трансатлантическом, европейском и региональном форматах и активно продвигает многосторонние решения по ключевым вопросам оборонной политики.

По данным министерства, за последние 3 месяца Шакалиене провела двусторонние встречи с министрами обороны 24 стран, приняла участие в более 10 многосторонних форматах. «Во время таких встреч была инициирована дискуссия по обновлению и расширению концепции контрмобильности - на основе польского примера северо-восточный фланговый вал можно было бы укрепить несколькими слоями укреплений, включая, но не ограничиваясь, противопехотными и противотанковыми минами, - и региональные партнеры намерены искать финансирование ЕС для достижения этой цели», - добавили в министерстве.

На днях заместитель министра обороны Польши Павел Бейду рассказал, что Польша может разместить противопехотные мины на границах с РФ и Беларусью в рамках проекта «Восточный щит».

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