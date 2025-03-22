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Экрем Имамоглу перед прокурором
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Экрем Имамоглу перед прокурором

Водометы и слезоточивый газ против протестующих в Стамбуле

видео: обновлено 22:55
22:55 2084

Полиция применяет водометы и слезоточивый газ против протестующих в Стамбуле и Измире.

Председатель оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Турции Озгюр Озель, обращаясь к участникам акции, организованной в парке Сарачхане напротив здания городской администрации, заявил, что в пятницу в митинге у мэрии Стамбула приняли участие 210 тыс. человек.

Митинги и шествия в поддержку Имамоглу проходят в Анкаре и некоторых других городах. В столице несколько тысяч человек собрались в парке Гювен, где перед ними выступил мэр Мансур Яваш, представляющий, как и Имамоглу, РНП.

В основном на акциях спокойно, однако в Стамбуле и Измире происходят локальные стычки групп провокаторов с полицией. Стражи порядка применяют слезоточивый газ и водометы. Идут выборочные задержания наиболее агрессивно настроенных манифестантов.

* * * 22:07

У здания Дворца правосудия в Стамбуле, куда ранее привели задержанного накануне мэра Стамбула Экрема Имамоглу, собрались протестующие.

Сообщается, что между полицией и адвокатами, которые пытались войти в здание, произошла небольшая стычка.

Ранее полиция доставила Экрема Имамоглу во Дворец правосудия, где он дает показания перед прокурором. 

* * * 21:45

Запрет на проведение акций протестов и демонстраций в Стамбуле продлен до 27 марта, передает телеканал NTV со ссылкой на власти города.

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