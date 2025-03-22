Водометы и слезоточивый газ против протестующих в Стамбуле
Полиция применяет водометы и слезоточивый газ против протестующих в Стамбуле и Измире.
Председатель оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Турции Озгюр Озель, обращаясь к участникам акции, организованной в парке Сарачхане напротив здания городской администрации, заявил, что в пятницу в митинге у мэрии Стамбула приняли участие 210 тыс. человек.
Митинги и шествия в поддержку Имамоглу проходят в Анкаре и некоторых других городах. В столице несколько тысяч человек собрались в парке Гювен, где перед ними выступил мэр Мансур Яваш, представляющий, как и Имамоглу, РНП.
В основном на акциях спокойно, однако в Стамбуле и Измире происходят локальные стычки групп провокаторов с полицией. Стражи порядка применяют слезоточивый газ и водометы. Идут выборочные задержания наиболее агрессивно настроенных манифестантов.
March 22, 2025
March 22, 2025
* * * 22:07
У здания Дворца правосудия в Стамбуле, куда ранее привели задержанного накануне мэра Стамбула Экрема Имамоглу, собрались протестующие.
Сообщается, что между полицией и адвокатами, которые пытались войти в здание, произошла небольшая стычка.
Ранее полиция доставила Экрема Имамоглу во Дворец правосудия, где он дает показания перед прокурором.
March 22, 2025
* * * 21:45
Запрет на проведение акций протестов и демонстраций в Стамбуле продлен до 27 марта, передает телеканал NTV со ссылкой на власти города.