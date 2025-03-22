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Экрем Имамоглу перед прокурором
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Экрем Имамоглу перед прокурором

В Пентагоне скандал: и снова из-за Маска

21:56 975

Министерство обороны США начало внутреннее расследование, в том числе с использованием детектора лжи, чтобы установить источник утечки информации о визите Илона Маска в Пентагон.

Провести расследование по факту «несанкционированного разглашения» информации о национальной безопасности, распорядился руководитель аппарата министра обороны Джо Каспер, сообщает 22 марта агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По их словам, Джо Каспер потребовал, чтобы виновных привлекли к уголовной ответственности.

Илон Маск 21 марта посетил Пентагон, чтобы обсудить сокращение расходов и инновации. Незадолго до его визита газета The New York Times сообщила, что военные собираются провести для Маска «сверхсекретный брифинг», в ходе которого расскажут о планах на случай возможной войны США и Китая. Информацию об этом также подтвердили источники The Wall Street Journal. Неясно, провели ли военные брифинг для Маска.

Представители Пентагона называли «ложной» информацию СМИ о «сверхсекретном» брифинге. Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами признал, что у Илона Маска, который возглавляет компанию Tesla, может быть конфликт интересов, поэтому он никогда не даст ему доступ к такой информации.

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