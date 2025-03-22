В Пентагоне скандал: и снова из-за Маска

Министерство обороны США начало внутреннее расследование, в том числе с использованием детектора лжи, чтобы установить источник утечки информации о визите Илона Маска в Пентагон.

Провести расследование по факту «несанкционированного разглашения» информации о национальной безопасности, распорядился руководитель аппарата министра обороны Джо Каспер, сообщает 22 марта агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.