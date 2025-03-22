Журналисты нашли девять ложных заявлений Трампа

По ее данным, в частности, это завышенные цифры по ключевым вопросам, таким как результаты выборов в США в ноябре 2024 года, помощь Украине, миграция и торговые дефициты с Китаем и Канадой. Как указывает телекомпания, Трамп утверждал, что на выборах набрал «немногим более 80 млн голосов», хотя официальные результаты показывают, что за него проголосовали около 77,3 млн избирателей.

Президент, передает CNN, заявил, что дефицит торговли США с Китаем превысил $1 трлн, хотя на самом деле этот показатель достигал $263,3 млрд в 2024 году. Похожие искажения касались и Канады, где реальный дефицит составлял $35,7 млрд, а не $200 млрд, как утверждал Трамп.

Президент США в своей речи в Министерстве юстиции 14 марта назвал CNN и MSNBC «коррумпированными» и «незаконными», утверждая, что они действуют как «политические рупоры Демократической партии» и публикуют крайне негативные материалы о нем.