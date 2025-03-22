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Экрема Имамоглу допросили

Эрдоган не отступает. Эрдоган наступает

громкое заявление
22 мартa 2025, 23:36 2408

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на ифтаре, организованном стамбульским отделением Партии справедливости и развития (АКР), обвинил оппозицию в «уличном терроре».

«В течение четырех дней они (оппозиция) делают все, чтобы нарушить покой нации, расколоть наш народ, оскорбить всех на своем пути, напасть на наших полицейских», — сказал президент Турции, которого цитируют турецкие СМИ.

Эрдоган также заявил, что, несмотря на действия оппозиции, власти Турции останутся привержены здравому смыслу, терпению и спокойствию.

«Наши муниципалитеты не станут на сторону коррупции и несправедливости. Они будут служить народу, осознавая, что правильно, что дозволено, а что запрещено», – отметил президент Турции.

По его словам, оппозиция не сможет вернуть себе политический авторитет и идентичность, пока не очистится от коррупционеров, «опутавших её, как ядовитый плющ».

«Дни, когда политика и правосудие управлялись уличным террором, остались в прошлом вместе со старой Турцией. Если у вас есть смелость – пусть демократия работает, пусть работает закон. Судебные органы должны выносить решения от имени турецкого народа, не подвергаясь давлению. В Турции никто не выше закона», – сказал турецкий лидер.

Президент Турции также обратился к председателю оппозиционной Республиканской народной партии Озгюрю Озелю: «Чего вы боитесь, в чем вы сомневаетесь? Откуда такая паника и спешка? До вчерашнего дня у вас не было никаких сомнений. До вчерашнего дня вы говорили о прозрачности и честности».

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