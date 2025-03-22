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Экрема Имамоглу допросили
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Экрема Имамоглу допросили

Сборная Гаити впервые за 100 лет выиграла в Европе

Подарок от Азербайджана
Эльмир Алиев, отдел спорта
00:01 852

Главный тренер сборной Гаити по футболу Себастьян Минье после крупной победы над Азербайджаном (3:0) в Сумгаите сообщил, что это первая за 100-летнюю историю национальной команды Гаити победа в Европе. Как мы уже сообщали, 25 марта исполняется 100 лет с момента первого матча гаитян.

«Я остался доволен игрой команды. Это девятая подряд наша победа. Такое происходит впервые. Кроме того, мы в первый раз выиграли в Европе.

Хорошая игра против качественной сборной Азербайджана. 3:0. Радует, что не пропустили.

Увидел ли я что-то европейское в игре сборной Азербайджана? Атмосфера была несколько иная в отличие от игр в КОНКАКАФ. Стадион хороший и качество газона.

Мы выбрали в соперники Азербайджан, потому что выбор был невелик. В марте свободны были только пять сборных - Азербайджан, Ирландия, Швейцария и еще пару команд. Мы договорились с Азербайджаном.

Мы проанализировали игру сборной Азербайджана. Мы хорошо прессинговали. Мои футболисты справились, хорошо атаковали и оборонялись».

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