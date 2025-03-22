Американцы бомбят хуситов. Ранен «командующий ВМС»

Вооруженные силы США нанесли три удара по аэропорту города Ходейда, который расположен на западе Йемена. Об этом сообщил телеканал Al Masirah, подконтрольный хуситам из движения «Ансар Аллах».

Согласно информации телеканала Al Hadath, целью ударов были используемые хуситами склады с оружием, а также установки для запуска ракет и беспилотников, размещенные в аэропорту Ходейды.

Телеканал отмечает, что «командующий ВМС» хуситов получил ранения в результате ударов США по городу Ходейда.