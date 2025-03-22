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Экрема Имамоглу допросили
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Экрема Имамоглу допросили

Фернанду Сантуш: «Сборная Азербайджана вышла на поле проигрывать»

«Не убивать же за это..."
Отдел спорта
00:36 370

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш прокомментировал домашнее поражение от Гаити (0:3) в товарищеской игре.

«На сборах футболисты хорошо себя проявили, и я на основе этого выбрал стартовый состав. Конечно, если бы знал, что будет так, то выбрал бы других игроков. После игры много можно говорить. Сегодня команда вышла проигрывать, а не побеждать. Были пару моментов в первом тайме, которые мы не использовали. В целом я остался недоволен.

Во втором тайме я выпустил на поле атакующих игроков, чтобы использовать бреши на флангах у соперника. Также поменяли игроков в середине поля для интенсивности.

Второй тайм начали сбалансированно. Но после второго пропущенного гола пали духом. После выхода Хаяла Алиева, Сабухи Абдуллазаде и других игроков мы больше стали играть в атаке, но забить не получилось.

Красная карточка Эльвина Джафаргулиева? Я поговорил с ним. Сказал ему, что это недопустимо. Не убивать же его за это.

Бадави Гусейнов сегодня был одним из лучших в нашей команде. Если мы хотим развиваться, нужны опытные игроки. Бадави и Шахрудин Магомедалиев - футболисты с большим опытом. Не можем от них отказаться. У нас сегодня было много молодых. Они должны набираться опыта. Они натурализованные? Сегодня во многих сборных есть натурализованные футболисты.

В матче с Беларусью в составе будут некоторые изменения. Если игра будет проходить так, как мы хотим, то, возможно, на поле выйдут и дебютанты. Будут изменения и в тактике. Сегодня мы хотели играть по системе 4-4-1-1. Не получилось хорошо сыграть. Я за это в ответе. Буду менять».

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