Наконец-то, после шестого поражения в семи матчах португалец понял, что сборная Азербайджана не может играть в атакующий футбол. Только на контратаках.

«Я верю, что в игре сборной Азербайджана могут быть изменения, - говорит португалец. - Я думал, что с игроками, которые у нас есть, мы можем играть в атакующий футбол. Но теперь понимаю, что, быть может, сборной легче играть на контратаках. Буду думать об этом».

Что ж, господин Сантуш, с открытием вас! Жаль только, что для того, чтобы понять это, понадобились шесть поражений с общим счетом 3:20.