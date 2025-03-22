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Экрема Имамоглу допросили
Новость дня
Экрема Имамоглу допросили

Господин Сантуш, с открытием вас!

Эльмир Алиев, отдел спорта
00:47 275

В заключение сегодняшней пресс-конференции после товарищеского матча Азербайджан - Гаити (0:3) главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш сделал интересное заявление.

Наконец-то, после шестого поражения в семи матчах португалец понял, что сборная Азербайджана не может играть в атакующий футбол. Только на контратаках.

«Я верю, что в игре сборной Азербайджана могут быть изменения, - говорит португалец. - Я думал, что с игроками, которые у нас есть, мы можем играть в атакующий футбол. Но теперь понимаю, что, быть может, сборной легче играть на контратаках. Буду думать об этом».

Что ж, господин Сантуш, с открытием вас! Жаль только, что для того, чтобы понять это, понадобились шесть поражений с общим счетом 3:20.

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