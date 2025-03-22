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Экрема Имамоглу допросили
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Экрема Имамоглу допросили

Мехрибан Рагимли привлечена к уголовной ответственности

00:48 268

Советник Германского фонда Маршалла США (GMF) по Азербайджану Мехрибан Рагимли привлечена к уголовной ответственности в рамках «дела об НПО», возбужденного в Следственном управлении Генпрокуратуры.

Сообщается, что на время следствия Рагимли передана под полицейский надзор.

Ранее в рамках данного уголовного дела к ответственности были привлечены несколько известных лиц.

14 марта были задержаны исполнительный директор альянса «Наблюдение за выборами» Алпай Мамед и руководитель Института гражданских прав Башир Сулейманлы, глава НПО «Право и развитие» Хафиз Гасанов и координатор проектов Института прав медиа Халид Агалиев. В их квартирах прошли обыски. Решением Бинагадинского районного суда в отношении Мамеда Алпая и Башира Сулейманлы была избрана мера пресечения в виде ареста на 3 месяца 28 дней. 17 марта в отношении Хафиза Гасанова была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца.

Все они обвиняются по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества в крупном размере, приобретенного преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиямиповлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.

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