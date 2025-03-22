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Протесты и в Израиле: тысячи израильтян вышли на улицы

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Массовые акции протеста прошли в Израиле, участники демонстраций потребовали от властей страны прекратить огонь в секторе Газа и освободить удерживаемых там заложников.

Демонстрации проходили во многих городах Израиля, крупнейший митинг прошел в центре Тель-Авива, передает ТАСС.

Одним из главных требований протестующих к правительству Биньямина Нетаньяху было исполнение решения Верховного суда страны, который приостановил процесс отставки главы ШАБАК Ронена Бара на время рассмотрения апелляций, поданных на это решение оппозиционными партиями.

Среди выступивших на митинге был лидер парламентской оппозиции, экс-премьер страны Яир Лапид. По его словам, правительство Нетаньяху «делает все, чтобы развязать гражданскую войну», и заверил, что оппозиционные силы «не позволят этому случиться».

Другим главным требованием было освобождение израильских заложников, остающихся в секторе Газа, где возобновились боевые действия. Группа родственников похищенных зачитала перед митингом обращение к президенту США Дональду Трампу, призывая его не доверять израильскому премьеру и лично вмешаться в происходящее.

Акция протеста также проходила и на площади Парижа в Иерусалиме, крупные силы полиции при поддержке пограничной полиции обеспечили порядок и безопасность участников акции.

Протесты оппозиции в Израиле возобновились на этой неделе после того, как 16 марта Нетаньяху объявил о решении отправить в отставку главу ШАБАК. Свое решение премьер объяснил «утратой доверия» к руководителю ключевой спецслужбы. 18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе режим прекращения огня. 

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