Венгрия ставит ультиматум Украине

Венгрия будет блокировать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз, пока венгерской общине на Закарпатье не вернут «отобранные у нее права». Так министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал на своей странице в фейсбуке.

Министр сообщил, что у него был телефонный разговор со своей австрийской коллегой Беате Майнль-Райзингер «относительно постоянных нарушений прав венгерской общины на Закарпатье и интеграционных стремлений Украины».

«Я высоко ценю готовность Беате Майнль-Райзингер помочь, однако ситуация остается неизменной: несмотря на постоянные обещания и красивые слова, украинское правительство до сих пор не вернуло венгерской общине те права меньшинств, которые были отобраны с 2015 года», - написал Сийярто.

Глава МИД Венгрии добавил, что «это неприемлемо и полностью противоречит общим европейским нормам и ценностям». «Пока эта печальная ситуация продолжается, не может быть и речи о каком-либо прогрессе в переговорах по вступлению Украины в ЕС», - заверил венгерский министр.

В феврале Венгрия наложила вето на начало первого блока переговоров о вступлении Украины в ЕС. 20 марта премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не изменит свою позицию, пока граждане страны не выскажут свое мнение о членстве Украины в Евросоюзе. В текущем году в Венгрии пройдет референдум по вопросу о присоединении Украины к союзу.

Венгрия обвиняет Украину в ущемлении прав нацменьшинств в том числе из-за принятого в стране закона об образовании, согласно которому обучение должно проходить на государственном украинском языке.