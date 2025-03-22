USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Решение о судьбе Имамоглу объявят утром
Новость дня
Решение о судьбе Имамоглу объявят утром

Венгрия ставит ультиматум Украине

01:38 669

Венгрия будет блокировать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз, пока венгерской общине на Закарпатье не вернут «отобранные у нее права». Так министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал на своей странице в фейсбуке.

Министр сообщил, что у него был телефонный разговор со своей австрийской коллегой Беате Майнль-Райзингер «относительно постоянных нарушений прав венгерской общины на Закарпатье и интеграционных стремлений Украины».

«Я высоко ценю готовность Беате Майнль-Райзингер помочь, однако ситуация остается неизменной: несмотря на постоянные обещания и красивые слова, украинское правительство до сих пор не вернуло венгерской общине те права меньшинств, которые были отобраны с 2015 года», - написал Сийярто.

Глава МИД Венгрии добавил, что «это неприемлемо и полностью противоречит общим европейским нормам и ценностям». «Пока эта печальная ситуация продолжается, не может быть и речи о каком-либо прогрессе в переговорах по вступлению Украины в ЕС», - заверил венгерский министр.

В феврале Венгрия наложила вето на начало первого блока переговоров о вступлении Украины в ЕС. 20 марта премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не изменит свою позицию, пока граждане страны не выскажут свое мнение о членстве Украины в Евросоюзе. В текущем году в Венгрии пройдет референдум по вопросу о присоединении Украины к союзу.

Венгрия обвиняет Украину в ущемлении прав нацменьшинств в том числе из-за принятого в стране закона об образовании, согласно которому обучение должно проходить на государственном украинском языке.

Решение о судьбе Имамоглу объявят утром
Решение о судьбе Имамоглу объявят утром видео; о развитии ситуации; обновлено 02:23
02:23 17216
Протесты и в Израиле: тысячи израильтян вышли на улицы
Протесты и в Израиле: тысячи израильтян вышли на улицы
01:23 789
Мехрибан Рагимли привлечена к уголовной ответственности
Мехрибан Рагимли привлечена к уголовной ответственности
00:48 1808
Господин Сантуш, с открытием вас!
Господин Сантуш, с открытием вас!
00:47 1767
Эрдоган не отступает. Эрдоган наступает
Эрдоган не отступает. Эрдоган наступает громкое заявление
22 мартa 2025, 23:36 3730
Трамп с Путиным. А с кем народ?
Трамп с Путиным. А с кем народ? наша корреспонденция; все еще актуально
22 мартa 2025, 16:44 3928
Уже и Гаити громит сборную Азербайджана по футболу
Уже и Гаити громит сборную Азербайджана по футболу Позор в Сумгаите; обновлено 23:35
22 мартa 2025, 23:35 6975
После Донбасса Зеленский прибыл в Харьков и собрал военных
После Донбасса Зеленский прибыл в Харьков и собрал военных видео; фото; обновлено 23:07
22 мартa 2025, 23:07 5836
Начался разгон митинга в Стамбуле: полиция применяет слезоточивый газ
Начался разгон митинга в Стамбуле: полиция применяет слезоточивый газ видео; обновлено 01:46
01:46 7081
Что ищет Пашинян в кабинете у Путина?
Что ищет Пашинян в кабинете у Путина? горячая тема
22 мартa 2025, 21:10 4488
«Гарантийный план» для Украины
«Гарантийный план» для Украины
22 мартa 2025, 21:20 3535

ЭТО ВАЖНО

Решение о судьбе Имамоглу объявят утром
Решение о судьбе Имамоглу объявят утром видео; о развитии ситуации; обновлено 02:23
02:23 17216
Протесты и в Израиле: тысячи израильтян вышли на улицы
Протесты и в Израиле: тысячи израильтян вышли на улицы
01:23 789
Мехрибан Рагимли привлечена к уголовной ответственности
Мехрибан Рагимли привлечена к уголовной ответственности
00:48 1808
Господин Сантуш, с открытием вас!
Господин Сантуш, с открытием вас!
00:47 1767
Эрдоган не отступает. Эрдоган наступает
Эрдоган не отступает. Эрдоган наступает громкое заявление
22 мартa 2025, 23:36 3730
Трамп с Путиным. А с кем народ?
Трамп с Путиным. А с кем народ? наша корреспонденция; все еще актуально
22 мартa 2025, 16:44 3928
Уже и Гаити громит сборную Азербайджана по футболу
Уже и Гаити громит сборную Азербайджана по футболу Позор в Сумгаите; обновлено 23:35
22 мартa 2025, 23:35 6975
После Донбасса Зеленский прибыл в Харьков и собрал военных
После Донбасса Зеленский прибыл в Харьков и собрал военных видео; фото; обновлено 23:07
22 мартa 2025, 23:07 5836
Начался разгон митинга в Стамбуле: полиция применяет слезоточивый газ
Начался разгон митинга в Стамбуле: полиция применяет слезоточивый газ видео; обновлено 01:46
01:46 7081
Что ищет Пашинян в кабинете у Путина?
Что ищет Пашинян в кабинете у Путина? горячая тема
22 мартa 2025, 21:10 4488
«Гарантийный план» для Украины
«Гарантийный план» для Украины
22 мартa 2025, 21:20 3535
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться