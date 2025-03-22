Отбор на футбольный ЧМ-2026: Казахстан, Молдова и Эстония потерпели поражения

Сегодня в Европе прошли еще шесть матчей стартовавшего вчера отборочного турнира футбольного чемпионата мира-2026. Обошлось без неожиданностей. Фавориты одержали победы. Проиграли и три команды с постсоветского пространства

Также в этой группе сыграет проигравший в четвертьфинальной паре Лиги наций Германия - Италия. В первом матче немцы победили в в гостях 2:1.

Группа «J» (5 команд)

Лихтенштейн - Северная Македония - 0:3

Уэльс - Казахстан - 3:1

Бельгия еще не стартовала

Группа «L» (5 команд)

Черногория - Гибралтар - 3:1

Чехия - Фареры - 2:1

Также в этой группе сыграет проигравший в четвертьфинальной паре Лиги наций Хорватия - Франция. В первом матче в Загребе хорваты победили 2:0.

Всего 12 групп. Победители групп напрямую попадут в финальную стадию ЧМ-2026. 12 команд, занявших в группах 2-е места, и четыре сборные из Лиги наций сыграют в стыковых матчах, чтобы определить обладателей еще четырех путевок на мундиаль, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Помимо хозяев, путевку на чемпионат мира уже завоевала Япония. Обладатели еще 44 билетов пока неизвестны.

Сборная Азербайджана стартует в отборе в сентябре. В группе «D» ее соперниками будут Украина, Исландия, а также победитель упомянутой выше пары Хорватия - Франция.