USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Решение о судьбе Имамоглу объявят утром
Новость дня
Решение о судьбе Имамоглу объявят утром

Отбор на футбольный ЧМ-2026: Казахстан, Молдова и Эстония потерпели поражения

Отдел спорта
02:32 75

Сегодня в Европе прошли еще шесть матчей стартовавшего вчера отборочного турнира футбольного чемпионата мира-2026. Обошлось без неожиданностей. Фавориты одержали победы. Проиграли и три команды с постсоветского пространства

Группа «I» (5 команд)

Молдова - Норвегия - 0:5

Израиль - Эстония - 2:1

Также в этой группе сыграет проигравший в четвертьфинальной паре Лиги наций Германия - Италия. В первом матче немцы победили в в гостях 2:1.

Группа «J» (5 команд)

Лихтенштейн - Северная Македония - 0:3

Уэльс - Казахстан - 3:1

Бельгия еще не стартовала

Группа «L» (5 команд)

Черногория - Гибралтар - 3:1

Чехия - Фареры - 2:1

Также в этой группе сыграет проигравший в четвертьфинальной паре Лиги наций Хорватия - Франция. В первом матче в Загребе хорваты победили 2:0.

Всего 12 групп. Победители групп напрямую попадут в финальную стадию ЧМ-2026. 12 команд, занявших в группах 2-е места, и четыре сборные из Лиги наций сыграют в стыковых матчах, чтобы определить обладателей еще четырех путевок на мундиаль, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Помимо хозяев, путевку на чемпионат мира уже завоевала Япония. Обладатели еще 44 билетов пока неизвестны.

Сборная Азербайджана стартует в отборе в сентябре. В группе «D» ее соперниками будут Украина, Исландия, а также победитель упомянутой выше пары Хорватия - Франция.

Решение о судьбе Имамоглу объявят утром
Решение о судьбе Имамоглу объявят утром видео; о развитии ситуации; обновлено 02:23
02:23 17216
Протесты и в Израиле: тысячи израильтян вышли на улицы
Протесты и в Израиле: тысячи израильтян вышли на улицы
01:23 790
Мехрибан Рагимли привлечена к уголовной ответственности
Мехрибан Рагимли привлечена к уголовной ответственности
00:48 1808
Господин Сантуш, с открытием вас!
Господин Сантуш, с открытием вас!
00:47 1768
Эрдоган не отступает. Эрдоган наступает
Эрдоган не отступает. Эрдоган наступает громкое заявление
22 мартa 2025, 23:36 3731
Трамп с Путиным. А с кем народ?
Трамп с Путиным. А с кем народ? наша корреспонденция; все еще актуально
22 мартa 2025, 16:44 3928
Уже и Гаити громит сборную Азербайджана по футболу
Уже и Гаити громит сборную Азербайджана по футболу Позор в Сумгаите; обновлено 23:35
22 мартa 2025, 23:35 6975
После Донбасса Зеленский прибыл в Харьков и собрал военных
После Донбасса Зеленский прибыл в Харьков и собрал военных видео; фото; обновлено 23:07
22 мартa 2025, 23:07 5836
Начался разгон митинга в Стамбуле: полиция применяет слезоточивый газ
Начался разгон митинга в Стамбуле: полиция применяет слезоточивый газ видео; обновлено 01:46
01:46 7081
Что ищет Пашинян в кабинете у Путина?
Что ищет Пашинян в кабинете у Путина? горячая тема
22 мартa 2025, 21:10 4489
«Гарантийный план» для Украины
«Гарантийный план» для Украины
22 мартa 2025, 21:20 3536

ЭТО ВАЖНО

Решение о судьбе Имамоглу объявят утром
Решение о судьбе Имамоглу объявят утром видео; о развитии ситуации; обновлено 02:23
02:23 17216
Протесты и в Израиле: тысячи израильтян вышли на улицы
Протесты и в Израиле: тысячи израильтян вышли на улицы
01:23 790
Мехрибан Рагимли привлечена к уголовной ответственности
Мехрибан Рагимли привлечена к уголовной ответственности
00:48 1808
Господин Сантуш, с открытием вас!
Господин Сантуш, с открытием вас!
00:47 1768
Эрдоган не отступает. Эрдоган наступает
Эрдоган не отступает. Эрдоган наступает громкое заявление
22 мартa 2025, 23:36 3731
Трамп с Путиным. А с кем народ?
Трамп с Путиным. А с кем народ? наша корреспонденция; все еще актуально
22 мартa 2025, 16:44 3928
Уже и Гаити громит сборную Азербайджана по футболу
Уже и Гаити громит сборную Азербайджана по футболу Позор в Сумгаите; обновлено 23:35
22 мартa 2025, 23:35 6975
После Донбасса Зеленский прибыл в Харьков и собрал военных
После Донбасса Зеленский прибыл в Харьков и собрал военных видео; фото; обновлено 23:07
22 мартa 2025, 23:07 5836
Начался разгон митинга в Стамбуле: полиция применяет слезоточивый газ
Начался разгон митинга в Стамбуле: полиция применяет слезоточивый газ видео; обновлено 01:46
01:46 7081
Что ищет Пашинян в кабинете у Путина?
Что ищет Пашинян в кабинете у Путина? горячая тема
22 мартa 2025, 21:10 4489
«Гарантийный план» для Украины
«Гарантийный план» для Украины
22 мартa 2025, 21:20 3536
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться