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«Фокусник» Маск устроил шоу с вилками и ложками

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02:48 645

Глава департамента государственной эффективности (DOGE), миллиардер Илон Маск, показал фокус на закрытом ужине у президента США Дональда Трампа. Видеозапись распространилась в соцсетях.

Маск показывал трюк своей девушке Шивон Зиллис. Бизнесмен разместил на мизинце левой руки две вилки и ложку, сложенные крестом, получилась конструкция, похожая на самолетик. Сидящий рядом президент США при этом спокойно беседовал с одним из гостей и никак не отреагировал на трюк Маска.

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