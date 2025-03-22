«Фокусник» Маск устроил шоу с вилками и ложками
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Глава департамента государственной эффективности (DOGE), миллиардер Илон Маск, показал фокус на закрытом ужине у президента США Дональда Трампа. Видеозапись распространилась в соцсетях.
Маск показывал трюк своей девушке Шивон Зиллис. Бизнесмен разместил на мизинце левой руки две вилки и ложку, сложенные крестом, получилась конструкция, похожая на самолетик. Сидящий рядом президент США при этом спокойно беседовал с одним из гостей и никак не отреагировал на трюк Маска.
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