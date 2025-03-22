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Власти Турции предупреждают телеканалы

03:08 1015

Высший совет радио и телевидения Турции распространил предупреждение для СМИ.

Отмечается, что в случае допущения нижеперечисленных фактов к вещательным организациям будут применены санкции, включая долгосрочное приостановление вещания и аннулирование лицензий: приглашение людей на улицы; вывод на экраны комментаторов, которые делают заявления от имени представителей незаконных организаций; осуществление предвзятой издательской деятельности; заявления и публикации, оскорбляющие или угрожающие государственным деятелям, членам судебных органов, сотрудникам служб безопасности и правоохранительных органов.

Председатель Высшего совета радио и телевидения Турции Абубекир Шахин заявил, что турецкие СМИ «должны проявлять сдержанность в отношении расследований, проводимых Главной прокуратурой Стамбула».

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