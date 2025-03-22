Чесотка Пашиняна – гарантии, чесотка британцев – без гарантии, чесотка Трампа – еврейское ПВО…

Фото дня Стамбул, Турция. Продолжаются акции протеста против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Проект дня Президент США Дональд Трамп считает создание в Америке системы, схожей с израильским «Железным куполом», одним из основных приоритетов безопасности страны. Об этом сообщает CNN. Трамп намерен создать «Золотой купол», несмотря на возможное сокращение бюджета Минобороны. Утверждается, что США не смогут эффективно скопировать израильский опыт. Это связано с размерами стран и сложностями в логистике. Аресты дня По итогам прошедших по всей Турции акций протеста были задержаны 343 человека. Об сообщил глава турецкого МВД Али Ерликая. Он заявил, что задержания провели в рамках расследования, проведенного муниципалитетом Стамбула в координации с Генпрокуратурой. «Мы не оставим ни малейшего шанса тем, кто стремится нарушить общественный порядок, угрожает миру и безопасности нашей страны, ищет хаоса и провокаций», - заверил министр. Акции состоялись в Стамбуле, Анкаре, Измире, Адане, Анталье, Чанаккале, Эскишехире, Конье, Эдирне и других городах. Протесты в стране начались после задержания 19 марта мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Отказ дня Гаранты в процессе подписания соглашения о мире с Азербайджаном Армении не нужны. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, есть один гарант безопасности Армении — это сама республика Армения. "Мир, институциональный долгосрочный мир, умение и способность жить в среде соседей и, конечно же, обороноспособная армия, реформы которой происходят быстрыми темпами, — это гарант", - сказал премьер Армении. Миротворцы дня На Западе обсуждают идею отправки на Украину миротворческого контингента из азиатских и южноамериканских стран. Об этом пишет итальянская газета Repubblica. Сообщается, что это часть "гарантийного плана" на случай, если перемирие между Москвой и Киевом действительно будет подписано. Первый контингент миротворцев - из государств Азии и Южной Америки - может быть размещен на российско-украинской границе, а второй - из числа стран, входящих в "коалицию желающих", - на западной границе Украины. По данным издания, в миротворческий контингент под эгидой ООН могут войти военные из Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии.