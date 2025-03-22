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Десятки тысяч азербайджанцев вышли на протесты в Иране: "Ни пяди земли!"

комментарий Юнеса Шамели+видео
Ага Гасымлы, собкор
04:35 1779

В Урмие, административном центре иранской провинции Западный Азербайджан, третьи сутки не стихают акции протеста в защиту территориальной целостности. Урмия считается один из древнейших городов страны, а его население, насчитывающее почти 800 тысяч человек, на 80 процентов состоит из этнических азербайджанцев.

На митингах звучат лозунги: «Азербайджанцы бдительны и едины», «Ни пяди нашей земли не отдадим». Среди участников немало людей, вооруженных палками, в город стянуты дополнительные силы отряды полиции и ополчения Басидж.

В интервью haqqin.az иранский правозащитник Юнес Шамели рассказал об истоках процессов, происходящих в этом городе.

По его словам, в минувший вторник в Иране, празднующем Новруз Байрам, отмечали день Торпаг чершенбеси. И хотя власти провинции разрешили курдской общине Урмии провести на природе вблизи города массовые народные гуляния, азербайджанским культурным обществам в этом праве было отказано.

Однако курдская община вместо народных гуляний организовала слет националистических групп, которые скандировали «Урмия корди остание» - «Урмия – это курдский город!»

«История этого лозунга уходит к 1946 году, к периоду существования просоветской Демократической Республики Южный Азербайджан (ДРЮА) во главе с Сеидом Джафаром Пешевари, - рассказал Юнес Шамели. - В то время иранский Курдистан оставался в зоне контроля Великобритании, а в ДРЮА была создана просоветская Демократическая партия иранского Курдистана (ДПИК), претендовавшая на власть в просоветском иранском Курдистане. Однако в августе 1945 года в городе Мехабад в Западном Азербайджане курдский лидер Гази Мухаммед провозгласил Мехабадскую республику, а себя – ее президентом. Однако после вывода советских войск и падения ДРЮА, имперская армия Ирана разгромила Мехабадскую республику, а руководителей ДПИК арестовала и казнила.

Юнес Шамели

Во время исламской революции 1979 года Мехабад был вновь захвачен боевыми дружинами Демократической партии иранского Курдистана, однако стражи исламской революции с боем освободили от них город. В том же 1979 году боевики курдской демпартии захватили город Сулдуз (ныне Нагада) в Южном Азербайджане, устроив там резню местного азербайджанского населения. Еще раньше исламские власти Ирана не препятствовали курдам в разграблении военной базы в Махабаде.

В результате жителям Сулдуза пришлось спешно организовывать отряды самообороны, оказавшие жесткое сопротивление курдским боевикам. Вместе с прибывшими из Урмии азербайджанскими ополченцами во главе с имамом Моллой Хасани им удалось выбить вооруженных террористов из города. Тогда в боях с курдскими формированиями погибли до пятисот азербайджанцев.

Так что, на проходящих ныне в Урмие митингах можно встретить плакаты с изображением того самого Моллы Хасани, возглавившего азербайджанское сопротивление».

История этого лозунга уходит к 1946 году, к периоду существования просоветской Демократической Республики Южный Азербайджан (ДРЮА) во главе с Сеидом Джафаром Пешевари

По словам Шамели, местные курды в провинции Западный Азербайджан тесно связаны с иракским Курдистаном.

«Действующая нелегально ДПИК была связана с покойным лидером иракских курдов, экс-президентом Ирака Джелалом Талабани, - рассказал правозащитник. - Среди иранских курдов также есть группы, тесно связанные с другим курдским лидером, Масудом Барзани».

По словам правозащитника, практически во всех городах провинции Западный Азербайджан, включая Хой, Мехабад и другие, азербайджанцы составляют подавляющее большинство. 

«Но есть чисто курдские села, расположенные в этой провинции вперемежку с азербайджанскими селами, - пояснил Шамели.  - Официально власти не комментируют акции протестов в Урмие. Однако происходящее в определенной степени выгодно Тегерану, поскольку позволяет властям отвлечь внимание общественности от колоссальных экономических проблем в Иране. В город стянуто много силовиков на случай, если ситуация примет антиправительственный характер. Все это очень напоминает начало Карабахского конфликта 1988 года в Азербайджанской ССР. Вплоть до лозунга митингующих: «Торпагдан пай олмаз» («Не отдадим ни пяди родной земли!»), являющегося цитатой из произведения народного писателя Азербайджана Бахтияра Вагабзаде».

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