Азербайджан обвинил Армению в неуважении к COP

Заявления министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в интервью бразильской газете Folha о недостаточном внимании к нуждам «Глобального Юга» и развивающихся стран на предыдущих конференциях COP являются абсолютно безосновательными, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Очевидно, что министр иностранных дел Армении вообще не осведомлен о сути климатических переговоров в рамках COP. До настоящего времени на всех конференциях COP принимались знаковые решения в сфере борьбы с изменением климата, направленные на поддержку стран «Глобального Юга».

В этом контексте заявления главы МИД Армении представляют собой не только проявление неуважения к COP29, но и к организаторам всех предыдущих конференций COP», - говорится в сообщении.