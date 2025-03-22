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Имамоглу - единственный кандидат
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Имамоглу - единственный кандидат

Азербайджан обвинил Армению в неуважении к COP

10:09 1654

Заявления министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в интервью бразильской газете Folha о недостаточном внимании к нуждам «Глобального Юга» и развивающихся стран на предыдущих конференциях COP являются абсолютно безосновательными, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Очевидно, что министр иностранных дел Армении вообще не осведомлен о сути климатических переговоров в рамках COP. До настоящего времени на всех конференциях COP принимались знаковые решения в сфере борьбы с изменением климата, направленные на поддержку стран «Глобального Юга».

В этом контексте заявления главы МИД Армении представляют собой не только проявление неуважения к COP29, но и к организаторам всех предыдущих конференций COP», - говорится в сообщении.

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