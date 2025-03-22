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Имамоглу - единственный кандидат
Новость дня
Имамоглу - единственный кандидат

Имамоглу - единственный кандидат

видео; обновлено 11:43
11:43 3906

Сторонники мэра Стамбула Имамоглу протестуют против его ареста у здания суда. 

Кандидат в президенты от главной оппозиционной партии CHP будет определен на сегодняшних праймериз (первичных выборах). Имамоглу будет участвовать в выборах в качестве единственного кандидата.

*** 11:11

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу арестован решением суда, сообщает телеканал A Haber.

*** 10:27

Республиканская народная партия Турции (CHP) начала предварительные выборы кандидатов на пост президента. Голосование пройдет на 5 600 избирательных участках по всей стране. Ожидается участие более миллиона человек.

*** 10:13

Прокуратура Турции попросила суд заключить мэра Стамбула Экрема Имамоглу под стражу по обвинениям в «терроризме и коррупции».

В ходе протестов в поддержку Имамоглу задержаны 323 человека, сообщил глава МВД страны Али Ерликая. По его словам, «любые попытки причинения вреда общественному порядку будут пресечены».

Кроме того, Ерликая сообщил, что в рамках расследования, начатого в отношении сотрудников мэрии Стамбула, в частности главы ведомства Экрема Имамоглу, задержаны 323 подозреваемых.

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