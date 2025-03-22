Имамоглу - единственный кандидат
Сторонники мэра Стамбула Имамоглу протестуют против его ареста у здания суда.
March 23, 2025
Кандидат в президенты от главной оппозиционной партии CHP будет определен на сегодняшних праймериз (первичных выборах). Имамоглу будет участвовать в выборах в качестве единственного кандидата.
*** 11:11
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу арестован решением суда, сообщает телеканал A Haber.
*** 10:27
Республиканская народная партия Турции (CHP) начала предварительные выборы кандидатов на пост президента. Голосование пройдет на 5 600 избирательных участках по всей стране. Ожидается участие более миллиона человек.
*** 10:13
Прокуратура Турции попросила суд заключить мэра Стамбула Экрема Имамоглу под стражу по обвинениям в «терроризме и коррупции».
В ходе протестов в поддержку Имамоглу задержаны 323 человека, сообщил глава МВД страны Али Ерликая. По его словам, «любые попытки причинения вреда общественному порядку будут пресечены».
Кроме того, Ерликая сообщил, что в рамках расследования, начатого в отношении сотрудников мэрии Стамбула, в частности главы ведомства Экрема Имамоглу, задержаны 323 подозреваемых.