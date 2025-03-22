Имамоглу - единственный кандидат

Сторонники мэра Стамбула Имамоглу протестуют против его ареста у здания суда. pic.twitter.com/6LzMIs6XiR — Newsfeed (@Newsfeed883920) March 23, 2025 Кандидат в президенты от главной оппозиционной партии CHP будет определен на сегодняшних праймериз (первичных выборах). Имамоглу будет участвовать в выборах в качестве единственного кандидата.

*** 11:11 Мэр Стамбула Экрем Имамоглу арестован решением суда, сообщает телеканал A Haber.

*** 10:27 Республиканская народная партия Турции (CHP) начала предварительные выборы кандидатов на пост президента. Голосование пройдет на 5 600 избирательных участках по всей стране. Ожидается участие более миллиона человек.