Израиль предлагает палестинцам уехать

Кабмин Израиля одобрил создание Управления по добровольной эмиграции палестинцев из Газы, пишут зарубежные СМИ.

Концепция поощрения эмиграции палестинцев из Газы не раз обсуждалась в израильских политических кругах, особенно среди правых партий. В 2025 году эту идею активно продвигал бывший министр национальной безопасности и лидер израильской крайне правой партии «Оцма Йехудит» Итамар Бен Гвир, называя ее «единственным решением» конфликта.

Президент США Дональд Трамп высказывался о взятии Газы под контроль и превращении ее в «ближневосточную Ривьеру» с переселением палестинцев. Недавно стало известно, что Египет готов принять полмиллиона жителей Газы.