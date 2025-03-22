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Имамоглу - единственный кандидат
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Имамоглу - единственный кандидат

Израиль уничтожил члена политбюро

11:07 712

Член политбюро ХАМАС Салах аль-Бардевиль погиб в результате израильского удара по городу Хан-Юнус. Об этом говорится в заявлении террористического движения, опубликованном в его телеграм-канале.

Сообщается, что вместе с аль-Бардевилем погибла его жена.

21 марта сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала руководителя военной разведки ХАМАС на юге сектора Газа Усаму Табаша.

18 марта Израиль заявил о нанесении массированных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

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