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Провал киллеров из Азербайджана в Нью-Йорке

громкое дело в Нью-Йорке
Эльяс Шафиев, собкор
11:03 1852

20 марта федеральный суд Манхэттена в Нью-Йорке признал двух азербайджанских криминальных авторитетов - Руфата Амирова и Полада Омарова - виновными в заговоре с целью убийства иранской диссидентки и активистки за права женщин Масих Алинежад.

СМИ отмечают, что Амиров и Омаров выслушали приговор молча, однако их адвокаты заявили о намерении подать апелляцию.

Другой фигурант дела — наемный убийца Халид Мехтиев, которому было поручено ликвидировать журналистку, дал показания в суде, полностью признав свою вину и раскрыв все детали заговора. В ходе заседания обвинение представило доказательства, подтверждающие вину подсудимых.

Мировые СМИ следят за громким процессом в Манхэттене

Окончательный вердикт по этому делу суд вынесет в октябре. Амирову и Омарову грозит до 20 лет тюремного заключения, а Мехтиев, заключивший сделку со следствием, может получить до 15 лет лишения свободы.

Судебный процесс вызвал широкий резонанс в американских СМИ, а заседания проходили в открытом режиме и привлекли большое количество журналистов.

Масих Алинежад в четверг опубликовала запись в X, выразив облегчение в связи с решением присяжных, но отметила, что «настоящие вдохновители» заговора остаются у власти в Иране. Она добавила: «Я жду дня, когда Али Хаменеи и его террористическая Революционная гвардия предстанут перед правосудием».

«Впервые режим Исламской Республики понесет ответственность за проведение своей кампании террора на территории США, - написала она. - Это только начало разоблачения и демонтажа его сети насилия».

На открытии судебного процесса во вторник федеральный прокурор Джейкоб Гутвиллиг заявил, что правительство Ирана предложило выплатить двум предполагаемым преступникам 500 тысяч долларов за организацию убийства Алинежад.

«Обвиняемые были наемниками правительства Ирана, - подчеркнул Гутвиллиг. - Масих Алинежад едва не была застрелена на улицах Нью-Йорка киллером, подосланным обвиняемыми».

Долгие годы иранская разведка охотилась за Алинежад

Согласно обвинительному заключению, заказ на убийство Алинежад азербайджанским криминальным авторитетам передал генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Рухулла Базганди, ранее возглавлявший контрразведывательное управление КСИР. В документе Амиров и Омаров названы членами организованной преступной группировки, действующей в Восточной Европе.

В суде прокуроры заявили, что Алинежад стала объектом преследования КСИР еще в 2020 году за критику иранских властей и разоблачение нарушений прав человека в стране.

«После того как дерзкая попытка похищения Алинежад из США провалилась, КСИР обратился к Амирову и Омарову, чтобы те нашли ее, установили слежку и ликвидировали», — говорится в обвинительном заключении.

С июля 2022 года Амиров передавал Омарову целевую информацию об Алинежад, полученную напрямую от должностных лиц КСИР в Иране.

Рухулла Базганди - заказчик убийства, глава контрразведки КСИР

После получения заказа на убийство Омаров вышел на связь с Халидом Мехтиевым — гражданином Азербайджана, который несколько лет проживал в Нью-Йорке, работая курьером по доставке пиццы и одновременно занимаясь рэкетом. Омаров предложил Мехтиеву 130 тысяч долларов за убийство журналистки, передав ему информацию о цели, включая адрес Алинежад.

Часть этой суммы Мехтиев потратил на покупку автомата АК-47, двух магазинов и не менее 66 патронов.

27 июля 2022 года Омаров сообщил Амирову, что Мехтиев готов приступить к ликвидации Алинежад. «Сегодня это дело закончится. Я сказал им сделать мне подарок на день рождения. Я надавил на них, чтобы они переночевали там сегодня», — говорится в обвинительном акте. Однако план не удался: на следующий день полиция задержала Мехтиева возле дома Алинежад за нарушение правил дорожного движения. В арендованном им автомобиле были обнаружены автомат, пистолет, маска, 1100 долларов наличными и патроны.

Выяснилось, что Халид Мехтиев некоторое время наблюдал за домом Алинежад, следил за ней и даже однажды был зафиксирован камерой видеонаблюдения, когда заглядывал в дверь ее дома.

Мехтиев решил пойти напролом

Выступая в суде, журналистка рассказала, что летом 2022 года заметила возле своего дома крупного бородатого мужчину, стоявшего среди кустов. «Парень был немного подозрительным, поэтому я запаниковала, - свидетельствовала Алинежад. - Он смотрел мне прямо в глаза».

Мехтиев признался в суде, что некоторое время следил за журналисткой и однажды столкнулся с ней возле дома «Я пошел к машине за автоматом, чтобы убить ее. Но когда вернулся, ее уже не было», — заявил он в своих показаниях.

Мехтиев не скрывал своего преступного прошлого и рассказал в суде, что руководил убийствами, похищениями и вымогательством в Азербайджане на протяжении десяти лет. Он согласился сотрудничать с федеральными властями после признания себя виновным в покушении на убийство и незаконном хранении оружия.

Один из журналистов, следивших за процессом, сравнил внешний облик Мехтиева с «мохнатым, крупным медведем».

В суде также прозвучало, что за выполнение заказа ему пообещали 130 тысяч долларов, из которых он получил 30 тысяч авансом.

Сначала он пытался наладить контакт с Масих Алинежад, связавшись с ней через мессенджер.

«Вы отличный журналист», — прокурор продемонстрировал в суде одно из сообщений Мехтиева журналистке. В другом сообщении он просил помощи в получении убежища в США.

Журналисты сравнивают Мехтиева с «мохнатым, крупным медведем»

«Привет. Как дела? Хочу сделать иммиграционные документы, можешь помочь?» — написал он Алинежад.

На суде киллер хладнокровно признал, что отправлял эти сообщения: «Я пытался войти в ее жизнь, чтобы найти легкий способ ее убить».

Полад Омаров не одобрил этот метод и приказал найти другой способ ликвидации журналистки.

Мехтиев сообщил заказчику, что планирует застрелить ее в упор, но Омаров посчитал этот способ слишком рискованным.

«Она известная личность. Если ее застрелят в центре Нью-Йорка, поднимется огромный шум. Копы набросятся на нас со всех сторон», — написал Омаров киллеру.

Он предложил поджечь дом журналистки, но Мехтиев отказался, опасаясь, что она может выжить.

«Я сказал: нет, мы должны убить ее именно так», — заявил киллер в суде.

В итоге Омаров согласился, но приказал после выстрела в упор обязательно сделать контрольный выстрел в голову.

Как же Мехтиеву удалось позвонить Омарову из тюрьмы?

В суде также раскрыли еще одну деталь: после ареста Халид Мехтиев сумел раздобыть мобильный телефон и связаться с Поладом Омаровым. «Где ты, черт возьми? Почему ты сидишь в тюрьме? Ты же был в доме журналистки!» — цитировал Омарова Мехтиев.

Разгневанный Омаров также угрожал убить всю его семью.

Адвокат Рафета Аскерова Майкл Мартин возразил, что обвинение строится на косвенных доказательствах и показаниях «убийцы и лжеца».

По его словам, Мехтиев — «лжец и мошенник», преследовавший исключительно корыстные цели.

Исполняющий обязанности прокурора США по Южному округу Нью-Йорка Мэтью Подольски заявил, что власти Ирана на протяжении многих лет пытались заставить замолчать откровенного иранского журналиста «любыми средствами». По его словам, вынесенный вердикт должен послужить четким сигналом миру: «Если вы преследуете граждан США, мы найдем вас, где бы вы ни находились, и предадим правосудию».

В обвинительном акте говорится, что другие участники заговора — гражданин Грузии Зиялат Мамедов и граждане Ирана Гаджи Тахир, Хусейн Седдики, Сейид Мохаммад Форузан и Рухулла Базганди — находятся в розыске.

Напомним, что 40-летний Полад Омаров был задержан в Чехии в 2023 году, а 45-летний Руфат Амиров — в Узбекистане.

После задержания в Узбекистане Амиров признался в заказном убийстве в Казахстане, надеясь, что его выдадут именно этой стране, а не США. Тем не менее узбекские власти передали авторитета американским правоохранительным органам.

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