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Имамоглу - единственный кандидат
Новость дня
Имамоглу - единственный кандидат

Назначенного Байденом прокурора нашли мертвым

11:22 820

Бывший федеральный прокурор Соединенных Штатов Джессика Абер, назначенная на этот пост американским экс-президентом Джо Байденом, была найдена мертвой в своей квартире в городе Александрия штата Виргиния. Об этом сообщила полиция города.

По данным местной полиции, тело женщины было обнаружено утром 22 марта. «Офицеры обнаружили скончавшуюся женщину. Департамент полиции Александрии может подтвердить личность женщины как Джессики Абер, 43 лет, бывшего прокурора США Восточного округа Виргинии», — говорится в заявлении.

В свою очередь, телеканал Fox News уточняет, что Абер была назначена Байденом и работала прокурором США с 2021 по 2025 год. Женщина подала в отставку в январе, через некоторое время после инаугурации президента Дональда Трампа.

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