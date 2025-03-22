USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Имамоглу - единственный кандидат
Новость дня
Имамоглу - единственный кандидат

Трамп опять поет дифирамбы Путину. А Европа готовится к войне

11:53 337

Президент США Дональд Трамп заявил, что оценивает общение со своим российским коллегой Владимиром Путиным как «рациональное». Его слова приводит портал OutKick.

Трамп рассказал, что у него с Путиным было несколько «рациональных дискуссий» по поводу прекращения войны в Украине.

Он в очередной раз повторил, что «очень хорошо» знает президента России и заявил, что удовлетворен фактом того, что отношения между Москвой и Вашингтоном не ухудшились из-за звучавших в 2016 году заявлений о вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах.

Тем временем премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал ЕС готовить план сдерживания России на случай мирного соглашения с Киевом, пишет The New York Times.

По мнению британского премьера, отсутствие надежных гарантий безопасности оставит Киев беззащитным, при этом Европа должна сыграть ведущую роль в обеспечении этих гарантий.

«Мы не можем сидеть и ждать сделки, а когда она произойдет, согласиться и почесать затылок», - сказал он.

Трамп опять поет дифирамбы Путину. А Европа готовится к войне
Трамп опять поет дифирамбы Путину. А Европа готовится к войне
11:53 338
Имамоглу - единственный кандидат
Имамоглу - единственный кандидат видео; обновлено 11:43
11:43 3931
NGAD – мыльный пузырь, который выдают за истребитель
NGAD – мыльный пузырь, который выдают за истребитель новый поворот
02:39 7014
Израиль уничтожил члена политбюро
Израиль уничтожил члена политбюро
11:07 716
Десятки тысяч азербайджанцев вышли на протесты в Иране: «Ни пяди земли!»
Десятки тысяч азербайджанцев вышли на протесты в Иране: «Ни пяди земли!» комментарий Юнеса Шамели+видео
04:35 10603
Россия разбомбила жилые дома в Киеве: Есть жертвы
Россия разбомбила жилые дома в Киеве: Есть жертвы ВИДЕО
10:35 1770
Чесотка Пашиняна – гарантии, чесотка британцев – без гарантии, чесотка Трампа – еврейская ПВО…
Чесотка Пашиняна – гарантии, чесотка британцев – без гарантии, чесотка Трампа – еврейская ПВО… объектив haqqin.az
04:04 5020
Эрдоган не отступает. Эрдоган наступает
Эрдоган не отступает. Эрдоган наступает громкое заявление
22 мартa 2025, 23:36 8187
Турцию захлестнула митинговая волна: Стамбул, Анкара, Трабзон, Малатья...
Турцию захлестнула митинговая волна: Стамбул, Анкара, Трабзон, Малатья... видео; обновлено 02:54
02:54 13508
Что ищет Пашинян в кабинете у Путина?
Что ищет Пашинян в кабинете у Путина? горячая тема
22 мартa 2025, 21:10 6935
Экс-премьер-министр Молдовы и экс-посол в России о попытке восстановления СССР
Экс-премьер-министр Молдовы и экс-посол в России о попытке восстановления СССР мы спрашиваем – они отвечают
22 мартa 2025, 18:32 5446

ЭТО ВАЖНО

Трамп опять поет дифирамбы Путину. А Европа готовится к войне
Трамп опять поет дифирамбы Путину. А Европа готовится к войне
11:53 338
Имамоглу - единственный кандидат
Имамоглу - единственный кандидат видео; обновлено 11:43
11:43 3931
NGAD – мыльный пузырь, который выдают за истребитель
NGAD – мыльный пузырь, который выдают за истребитель новый поворот
02:39 7014
Израиль уничтожил члена политбюро
Израиль уничтожил члена политбюро
11:07 716
Десятки тысяч азербайджанцев вышли на протесты в Иране: «Ни пяди земли!»
Десятки тысяч азербайджанцев вышли на протесты в Иране: «Ни пяди земли!» комментарий Юнеса Шамели+видео
04:35 10603
Россия разбомбила жилые дома в Киеве: Есть жертвы
Россия разбомбила жилые дома в Киеве: Есть жертвы ВИДЕО
10:35 1770
Чесотка Пашиняна – гарантии, чесотка британцев – без гарантии, чесотка Трампа – еврейская ПВО…
Чесотка Пашиняна – гарантии, чесотка британцев – без гарантии, чесотка Трампа – еврейская ПВО… объектив haqqin.az
04:04 5020
Эрдоган не отступает. Эрдоган наступает
Эрдоган не отступает. Эрдоган наступает громкое заявление
22 мартa 2025, 23:36 8187
Турцию захлестнула митинговая волна: Стамбул, Анкара, Трабзон, Малатья...
Турцию захлестнула митинговая волна: Стамбул, Анкара, Трабзон, Малатья... видео; обновлено 02:54
02:54 13508
Что ищет Пашинян в кабинете у Путина?
Что ищет Пашинян в кабинете у Путина? горячая тема
22 мартa 2025, 21:10 6935
Экс-премьер-министр Молдовы и экс-посол в России о попытке восстановления СССР
Экс-премьер-министр Молдовы и экс-посол в России о попытке восстановления СССР мы спрашиваем – они отвечают
22 мартa 2025, 18:32 5446
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться