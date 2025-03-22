Трамп опять поет дифирамбы Путину. А Европа готовится к войне

Президент США Дональд Трамп заявил, что оценивает общение со своим российским коллегой Владимиром Путиным как «рациональное». Его слова приводит портал OutKick.

Трамп рассказал, что у него с Путиным было несколько «рациональных дискуссий» по поводу прекращения войны в Украине.

Он в очередной раз повторил, что «очень хорошо» знает президента России и заявил, что удовлетворен фактом того, что отношения между Москвой и Вашингтоном не ухудшились из-за звучавших в 2016 году заявлений о вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах.

Тем временем премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал ЕС готовить план сдерживания России на случай мирного соглашения с Киевом, пишет The New York Times.

По мнению британского премьера, отсутствие надежных гарантий безопасности оставит Киев беззащитным, при этом Европа должна сыграть ведущую роль в обеспечении этих гарантий.

«Мы не можем сидеть и ждать сделки, а когда она произойдет, согласиться и почесать затылок», - сказал он.