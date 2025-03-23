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Китай готовится к «Звездным войнам»

12:09 1010

Китай начал проводить на околоземной орбите «воздушные бои» между спутниками в рамках расширения своих возможностей в космосе, сообщил замначальника космических операций США генерал Майкл Гетлейн. По его словам, КНР и Россия сокращают технологический разрыв в сфере космических технологий.

По данным Космических сил США, которые были озвучены во вторник на конференции оборонных программ McAleese в Арлингтоне, на орбите наблюдались «пять объектов, которые маневрировали вокруг друг друга синхронно и контролируемо». «Это то, что мы называем воздушными боями в космосе. Китай отрабатывает тактику, методы и процедуры для выполнения космических операций на орбите со взаимодействием нескольких спутников», — сказал Гетлейн, уточнив, что эти операции фиксировались с помощью коммерчески доступной информации.

Инцидент с «воздушными боями», на который ссылался представитель Космических сил, связан с серией китайских маневров в 2024 году, проводившихся с участием экспериментальных спутников Shiyan-24 °C и Shijian-6 05A/B на низкой околоземной орбите. Такие технологии, пишет CNN, могут позволить Китаю уничтожать спутники или выводить их из строя, что потенциально позволит ему прерывать связь или операции вооруженных сил противника, такие как запуск и обнаружение ракет. Подобные действия также могут нанести ущерб глобальным навигационным системам — от банковских операций до вызова «скорой».

Отвечая на вопрос о Китае и России, Гетлейн отметил, что эти страны развили «исключительные» возможности. В качестве примера он назвал использование средств постановки помех для нарушения спутниковых сигналов, возможность ослепления лазерами разведывательных спутников, а также маневры, связанные с захватом спутника и переводом его на другую орбиту. Он назвал это «самой сложной стратегической обстановкой» за долгое время или даже за всю историю. «Раньше между нами и нашими ближайшими «коллегами» существовал разрыв, в основном обусловленный технологическим прогрессом США… этот разрыв в потенциале значительно сократился», — констатировал он.

Маневрирование рядом с другими спутниками может быть доказательством «разработки противокосмического оружия», сказал замдиректора проекта по безопасности в космосе в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Клейтон Своуп.

По его словам, сближение с другим спутником означает, что «вы потенциально можете захватить его, запустить в него сетку или снаряд или использовать энергетическое оружие, такое как лазер или генератор помех». Но такие маневры могут использоваться и для дозаправки или техобслуживания, а также для фотографирования объектов, отметил эксперт. Он добавил, что Китай запускает «все больше и больше спутников, которые демонстрируют способность проводить сложные маневры».

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