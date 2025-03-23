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Имамоглу арестован? Или нет?
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Имамоглу арестован? Или нет?

Народ назвали «проблемой»

12:29 1667

Глава консультативного совета президента Аргентины Хавьера Милея Демиан Рейдель заявил, что главная проблема страны заключается в том, что она населена аргентинцами.

Выступление состоялось 18 марта, но на него обратили внимание только сейчас. По словам Рейделя, Аргентина хочет стать «хабом для искусственного интеллекта».

«У нас большая территория, у нас есть источники энергии, у нас есть вода. И все это в холодном климате, что является вишенкой на торте для охлаждения ИИ-систем. И это в зоне, где нет вооруженных конфликтов, цунами, землетрясений. Очевидно, проблема с этой зоной в том, что она населена аргентинцами, и именно эту проблему нам предстоит решить», — сказал советник Милея.

Позднее Рейдель попросил прощения у аргентинцев за недоразумение, которое вызвали его слова.

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