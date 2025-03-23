Российская нефтебаза превратилась в фейерверк

На российской нефтетранспортной станции «Кавказская», пораженной украинскими беспилотниками еще 19 марта, произошел взрыв очередного резервуара с горючим, пишут украинские телеграм-каналы.

Судя по всему, огонь будет переходить с одного резервуара на следующий, пока станция не выгорит полностью.

Пожар на нефтебазе начался ночью 19 марта из-за «падения обломков сбитого беспилотника», как заявила российская сторона. НПЗ находится неподалеку от станицы Кавказской. С нефтебазы эвакуировали 30 человек. Работа предприятия была приостановлена.