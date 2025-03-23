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Имамоглу арестован? Или нет?
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Имамоглу арестован? Или нет?

Российская нефтебаза превратилась в фейерверк

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12:48 2038

На российской нефтетранспортной станции «Кавказская», пораженной украинскими беспилотниками еще 19 марта, произошел взрыв очередного резервуара с горючим, пишут украинские телеграм-каналы.

Судя по всему, огонь будет переходить с одного резервуара на следующий, пока станция не выгорит полностью.

Пожар на нефтебазе начался ночью 19 марта из-за «падения обломков сбитого беспилотника», как заявила российская сторона. НПЗ находится неподалеку от станицы Кавказской. С нефтебазы эвакуировали 30 человек. Работа предприятия была приостановлена.

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