По его словам, военные действия России в Грузии и Крыму происходили при президенте Джордже Буше и президенте Бараке Обаме, а война в Украине началась, когда у власти в США был Джо Байден.

«Я не думаю, что в мире есть кто-то, кто сможет остановить (Путина) кроме меня, и я думаю, что я смогу остановить его. У нас были очень рациональные дискуссии, и я просто хочу, чтобы люди перестали гибнуть. Они теряют 2500 маленьких детей в неделю, и это русские и украинцы», - заявил Трамп.

Трамп не раз критиковал Обаму за то, что тот, по его мнению, недостаточно жестко реагировал на агрессию России в Украине и аннексию Крыма в 2014 году. Трамп также подчеркивал, что администрация Обамы позволила России занять Крым без серьезных последствий, что могло привести к угрожающим последствиям для западной безопасности.

Нынешний глава Белого дома также неоднократно говорил, что война в Украине стала результатом политики Джо Байдена. Одна из самых известных таких заявлений была сделана в феврале 2022 года, сразу после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Трамп сказал, что «эта война началась из-за Байдена» и что если бы он оставался на посту президента, то такого конфликта не произошло бы. Он также критиковал решение Байдена об окончании военной миссии в Афганистане, считая, что это продемонстрировало слабость США и могло подтолкнуть Россию к агрессии.