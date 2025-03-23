Британцы берут в руки «Карабах»
Минуло 5 лет с момента открытия нефтеносного месторождения Карабах на Каспии с оценочными запасами до 50 млн тонн нефти. И вот в текущем году ожидается прогресс в реализации проекта его освоения после рокировки участников сделки.
Ввод в промышленную эксплуатацию данного месторождения — первого нефтяного открытия Азербайджана в XXI веке — важен для страны, поддержание нефтедобычи которой помогает получать высокие доходы и направлять вырученные средства на реализацию стратегических социальных и инфраструктурных проектов.
Находящийся 28 лет в освоении блок каспийских месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ, извлекаемые запасы — более 1 млрд тонн) — основа нефтяной отрасли Азербайджана, в последние годы демонстрирует снижение показателей по естественным геологическим причинам. С этого блока уже извлечено больше 60% ресурсов, и оператор добычи — компания BP вместе с SOCAR и партнерами используют технологические новшества для того, чтобы указанные месторождения прослужили как можно дольше, а запасы были монетизированы.
Признание блока АЧГ залежами углеводородов мирового класса позволило иностранным компаниям надеяться и на то, что вблизи блока АЧГ на шельфе Каспия есть и другие перспективные нефтеносные участки.
Открытие в 2020 году месторождения Карабах всего в 20-25 км от месторождения Гюнешли подтвердило эти предположения.
Благодаря норвежцам
Месторождение Карабах с извлекаемыми запасами в 20-30 млн тонн нефти было открыто благодаря паритетному партнерству SOCAR и норвежской компании Equinor после бурения трех разведочных и одной оценочной скважин.
Из-за пандемии коронавируса и опасения финансовых рисков, Equinor как оператор добычи в 2020 году посчитал затрудненным дальнейшее инвестирование в это месторождение, и оно было передано на баланс SOCAR.
Equinor в апреле 2024 года официально продала свою 50%-ю долю в этом проекте SOCAR, поскольку еще в декабре 2023 года решила выйти из всех добывающих углеводородных проектов в Азербайджане, оставив на столе переговоров лишь проекты по «зеленой» энергетике.
От продажи нефтегазовых активов в Азербайджане Equinor выручила 713 млн долларов США.
В 2024 году топ-менеджеры Госнефтекомпании Азербайджана заявили о том, что поскольку месторождение Карабах географически расположено вблизи блока АЧГ, то его можно довольно быстро ввести в промышленную эксплуатацию.
Для этого были проведены переговоры с BP, результатом которых стало подписание 20 сентября 2024 года Меморандума о взаимопонимании (MoU).
За дело берется BP
Исполнительный вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Биррелл 18 марта 2025 года посетил Баку, и в ходе этого визита обсуждалась программа работ компании в Азербайджане на 2025 год и новые приоритеты партнерства.
Совершенно очевидно, что проект «Карабах» входит в число таких приоритетов, ведь еще текущей зимой вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли говорил о надеждах компании в 2025 году войти в проект «Карабах».
При этом речь идет не о новом контракте с SOCAR, а о присоединении к действующему PSA (Production Sharing Agreement), который весной прошлого года официально покинул Equinor.
Переговорщики BP пытаются понять, устраивают ли их условия этого существующего контракта с коммерческой и других точек зрения и что именно может привнести участие BP в освоении Карабаха с учетом большого опыта работы на соседних АЧГ.
В SOCAR не исключили, что в случае успеха в 2025 году переговоров с BP, добыча нефти с месторождения Карабах может начаться в ближайшие три года.
«Может использоваться новая стационарная платформа. Обсуждаются технические возможности работ на Карабахе. В целом, с началом освоения этого месторождения, оно будет способно давать около 5 тысяч тонн нефти в сутки. Также с Карабаха, по геологическим оценкам, в сутки можно получать до 4,5 млн кубометров газа», — отметили в госкомпании Азербайджана.
Данное месторождение расположено на глубине моря около 150 метров, создание необходимой инфраструктуры для добычи и транспортировки жидких углеводородов будет несложным.
Цена вопроса уточняется, но вряд ли этот проект будет «задвинут в долгий ящик», поскольку по нему больше ясности, чем вопросов.